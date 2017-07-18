Уровни 1970-1975 по ММВБ выглядят как текущий "потолок" роста - ВТБ 24

"Во вторник будет второй большой день отчетов – за второй квартал рапортуют Bank of America, Goldman Sachs, IBM, Johnson&Johnson. Отношение к отчетам стало более осторожным, но недавнее повышение исторических максимумов S&P 500 сохраняет общий позитивный настрой, тем более, что ожидания третьего повышения ставки в США в 2017 году продолжают ослабевать. В ситуации краткосрочной относительной перекупленности уровни 1970-1975 по ММВБ выглядят как текущий "потолок" роста, а откат в район 1945 вовсе не исключен. Нужны особые драйверы роста, что в преддверии больших дивидендных отсечек "Газпрома", "Алросы" и "ФСК ЕЭС" выглядит проблематично. Возможно, ночные данные API по запасам нефти в США покажут новое их снижение, что благоприятно скажется на котировках. Поэтому с учетом экс-дивидендного падения "Газпрома" в среду предполагаем позитивное открытие на ММВБ", - отмечает аналитик ВТБ 24 Олег Душин.