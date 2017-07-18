Котировки Brent "притормозят" рост - ГК "Форекс Клуб"

"Цены на нефть основных эталонных сортов чувствуют себя не очень уверенно с начала недели по мере того, как рост добычи в Ливии нивелирует позитив, связанный с увеличением прогнозов по мировому спросу. В целом сейчас на рынке сложился несколько противоречивый новостной фон, который соответствует тому, чтобы котировки Brent "притормозили" рост, начавшийся с середины июля. Если данные по запасам в среду сильно не удивят, то в ближайшую неделю они продолжат колебания в диапазоне 47-50 долларов за баррель. В более долгосрочной перспективе диапазон 45-55 со среднегодовым значением 50 долларов за баррель видится как справедливый для текущего состояния спроса и предложения", - комментирует ситуацию аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.