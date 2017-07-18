USD/RUB имеет все шансы закрепиться сегодня ниже 59 - FxPro

"USD/RUB имеет все шансы закрепиться сегодня ниже 59, что не удалось сделать вчера. А против евро рублю грозит отступление. EUR/RUB поднималась на открытии дня до 68,50, а в случае дальнейшего развития роста евро к доллару, вполне способна уйти выше этой отметки. Сейчас важным моментом для трейдеров является результат борьбы "быков" и медведей в паре евро с долларом. Если в предстоящий четверг комментарии ЕЦБ вызовут взлёт спроса на единую валюту, можно будет говорить о сломе "большого боковика", где проходили торги в последние два с половиной года, и начале нового крупного цикла на валютном рынке, где доллару будет отведена роль отстающего", - отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.