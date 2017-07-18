Процесс ребалансировки рынка нефти продолжит испытывать трудности - AMarkets

Несмотря на бодрое начало понедельника, завершить торги в "плюсе" нефть так и не смогла. Причиной ухудшения настроений стал месячный прогноз по росту добычи нефти от Администрации энергетической информации США. В месячном отчёте EIA прогнозирует рост объёма добычи на 113000 баррелей в день до 5,585 млн. баррелей в сутки в августе по сравнению с июлем, наибольший рост ожидается на месторождении Permian. Учитывая прогноз, процесс ребалансировки рынка нефти продолжит испытывать трудности, оказывая довлеющий эффект на котировки "черного золота", обращает внимание ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.