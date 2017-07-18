Реинвестирование дивидендов может стать ключевым драйвером для российского рынка акций в III квартале 2017 года - КИТ Финанс Брокер

"Сегодня последний день дивидендного сезона 2017 года. С "гэпом" вниз начнутся торги акциями "ФСК ЕЭС" и "Россетей" прив. Мы не рекомендуем "подбирать" эти бумаги после просадки, считаем, что у них серьезный потенциал снижения. Сегодня же последний день торгуются "с дивидендом" "АЛРОСА" и "Газпром". "Длинные" позиции в "АЛРОСЕ" следует закрывать до дивидендной отсечки, по "Газпрому" можно получить дивиденд, "гэп" может быть в относительно сжатые сроки компенсирован. Ждем начисления выплат и будем следить за тем, как быстро эти деньги возвращаются на рынок. Реинвестирование дивидендов может стать ключевым драйвером для российского рынка акций в III квартале 2017 года", - отмечает начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер Василий Копосов.