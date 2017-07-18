На старте фондовой сессии будут преобладать распродажи - "Открытие Брокер"

"Ситуация в Азии не располагает к тому, чтобы на российском рынке акций утро прошло в оптимизме. Нефть вновь снижается, слабеет и доллар. Переговоры по вопросу дипломатической собственности между РФ и США завершились без результата. Можно ждать, что на старте сессии будут преобладать распродажи, хотя рубль и будет оставаться достаточно стабильным. Без дивидендов будут торговаться бумаги "ФСК ЕЭС", - полагает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.