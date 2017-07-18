На рынке рублевых корпоративных бондов во вторник не сложится ярко выраженной динамики цен

Москва. 18 июля. На рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы практически не изменились в первый рабочий день недели, которая будет загружена корпоративной отчетностью. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июле упал до 9,8 пункта по сравнению с 19,8 пункта в предыдущий месяц, что было максимумом за последние два года. При этом аналитики, опрошенные Econoday, в среднем прогнозировали уменьшение до 15 пунктов. По данным FactSet, 68 компаний, акции которых входят в расчет Standard & Poor's 500, на этой неделе обнародуют финансовые показатели за прошлый квартал.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются во вторник, негативное влияние на рынок Японии оказывает укрепление курса иены относительно доллара США. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка опустился на 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 0,56%. В понедельник биржи страны были закрыты в связи с праздничным днем, и во вторник трейдеры продают акции из-за снижения стоимости американской нацвалюты на разочаровывающих данных о состоянии экономики США, что может заставить Федеральную резервную систему отказаться от планов дальнейшего повышения процентных ставок в этом году.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:57 МСК опустился на 0,08%, австралийский S&P/ASX 200 упал на 1,13%. Китайский индикатор Shanghai Composite к 8:44 МСК снизился на 0,36%, гонконгский Hang Seng - на 0,12%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают плавно снижаться во вторник утром. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 0,08% - до $48,38 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена уменьшилась на 1%, завершив торги на уровне $48,42 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник снизились на 0,11% - до $46,18 за баррель.

Негативное влияние на настроения трейдеров оказывают данные о повышении добычи в США и Ливии. Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США прогнозирует, что в августе производство в стране увеличится на 113 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем и достигнет рекордных 5,585 млн б/с. Если эти ожидания оправдаются, добыча нефти в США будет повышаться по итогам восьмого месяца подряд. Между тем консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагает сокращение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 3 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,7 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 6,188 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,695 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 июля вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,5 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (15-17 июля) 0,1%, поднявшись до 517,43 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-01" (+0,31%), "Газпром капитал БО-05" (+0,3%) и "Транснефть-001P-05" (+0,25%), а в лидерах снижения - "Газпром нефть-04" (-0,4%), "О1 Пропертиз Финанс-01" (-0,31%) и "Металлоинвест БО-08" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Обувьрус" (входит в группу компаний "Обувь России") установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей в размере 15% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Объявлена 2-летняя оферта. Сбор заявок на 3-летние бонды прошел 12-17 июля. Техническое размещение бумаг запланировано на 19 июля.

АО "Открытие холдинг" утвердило параметры трех выпусков биржевых облигаций общим объемом 30 млрд рублей. Так, компания готовит облигации серии БО-П02 на 5 млрд рублей со сроком обращения 12 лет, серии БО-П03 на 10 млрд рублей со сроком обращения 12 лет, а также серии БО-П04 на 15 млрд рублей со сроком обращения 13 лет. Все три выпуска готовятся в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 250 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 15 лет, срок действия самой программы - 50 лет.

Банк "Ренессанс кредит" установил ставку 9-10-го купонов биржевых облигаций серии БО-05 в размере 10,85% годовых. Размер выплаты по 9-му купону составит 54,7 рубля, по 10-му купону - 53,8 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Банк разместил 5-летние биржевые облигации серии БО-05 объемом 3 млрд рублей в июле 2013 года. Бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 11,35% годовых, 4-го купона - 14,85% годовых, 5-6-го купонов - 12,85% годовых, 7-8-го купонов - 11,15% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 4 августа 2017 года. Дата погашения займа - 30 июля 2018 года.

ПАО "Геотек сейсморазведка" (MOEX: GTSS) установило ставку 10-го купона облигаций 1-й серии объемом 3 млрд рублей в размере 12% годовых (23,04 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Дебютный выпуск 5-летних облигаций компании объемом 3 млрд рублей был размещен в октябре 2010 года. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 10,5% годовых. В декабре 2016 года ЦБ РФ зарегистрировал изменения в решение о выпуске облигаций. Владельцы данных облигаций на собрании 17 октября 2016 года согласились на реструктуризацию долга. Согласно плану реструктуризации бондов продлен срок обращения бумаг на год - до 16 октября 2019 года с 17 октября 2018 года. Число купонных периодов увеличено с 6 до 18. При этом длительность 1-6-го купонных периодов осталась прежней - 182 дня, 7-18-го купонных периодов - уменьшена до 91 дня. Ставка 7-18-го купонов приравнена к значению ключевой ставки ЦБ РФ на дату начала соответствующего купонного периода плюс 3%.

АО "Волга-Спорт" приняло решение 7 августа приобрести облигации 1-й серии объемом 140 тыс. облигаций и 31 августа бонды 2-й серии в объеме не более 340 тыс. бумаг. Бумаги 1-й серии должны быть предъявлены к выкупу в период с 31 июля по 7 августа, 2-й серии - с 25 по 31 августа. Ценные бумаги обоих выпусков будут приобретаться по цене 100% от номинала. Агентом по приобретению выступит ООО "Алор+". "Волга-Спорт" разместила 11-летние облигации 1-й серии объемом 1,4 млрд рублей в апреле 2011 года, 2-й серии на 1,9 млрд рублей - в октябре 2012 года. Ставка купонов по облигациям привязана к значению индекса потребительских цен за год.