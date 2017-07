Значение Nikkei 225 опустилось ниже психологически важной отметки в 20000 пунктов

Американские фондовые индексы практически не изменились в понедельник. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются во вторник. Цены на нефть эталонных марок во вторник слабо повышаются.

Американские фондовые индексы практически не изменились в первый рабочий день недели, которая будет загружена корпоративной отчетностью, сообщает MarketWatch.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июле упал до 9,8 пункта по сравнению с 19,8 пункта в предыдущий месяц, что было максимумом за последние два года. При этом аналитики, опрошенные Econoday, в среднем прогнозировали уменьшение всего до 15 пунктов. Значение индикатора ниже нулевой отметки указывает на ухудшение деловой активности в промышленной сфере региона.

По данным FactSet, 68 компаний, акции которых входят в расчет Standard & Poor's 500, на этой неделе обнародуют финансовые показатели за прошлый квартал. В их число входят Bank of America Corp. (его бумаги подешевели на 0,8% в понедельник), Goldman Sachs Group Inc. (+0,3%), Microsoft Corp. (+0,8%) и General Electric Co. (+0,15%).

Котировки акций Bank of New York Mellon выросли на 1,9%. Второй по величине банк-кастодиан в мире объявил о том, что его новым главным исполнительным директором станет бывший глава Visa Inc. Чарльз Шарф.

Бумаги Apple Inc. подорожали на 0,35% (до $149,56), завершив "в плюсе" седьмую сессию подряд, чего не происходило с октября 2016 года. Аналитики Morgan Stanley улучшили ценовой ориентир для акций компании до $182.

Среди акций, входящих в расчет индекса Dow Jones Industrial Average, наиболее существенный подъем на минувших торгах продемонстрировали Microsoft и Home Depot Inc. (+0,7%). При этом самое значительное снижение котировок было отмечено у J.P. Morgan Chase & Co. (-0,9%) и IBM Corp. (-0,8%).

Семь из одиннадцати основных отраслевых групп Standard & Poor's 500 выросли, лидером выступили представители сферы здравоохранения.

Между тем курс ценных бумаг BlackRock Inc. упал на 3,1%. Инвестиционная компания, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, повысила чистую прибыль во втором квартале на 8,6% благодаря росту комиссий, однако результаты оказались слабее ожиданий Уолл-стрит.

Капитализация Multi-Color Corp. рухнула на 5,8% на новости о том, что производитель этикеток подписал соглашение о покупке подразделения австрийской Constantia Flexibles Group GmbH примерно за $1,3 млрд.

Котировки бумаг FedEx Corp. снизились на 1,6%. Одна из крупнейших в мире служб экспресс-доставки сообщила о том, что операции ее подразделения TNT по всему миру существенно пострадали от масштабной кибератаки Petya, и это может реально сказаться на финансовых результатах.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник уменьшился на 8,02 пункта (0,04%) - до 21629,72 пункта.

Standard & Poor's 500 по итогам торгов опустился на 0,13 пункта (0,01%), составив 2459,14 пункта.

В то же время значение Nasdaq Composite за день выросло на 1,97 пункта (0,03%) - до 6314,43 пункта.

С начала текущего года прирост Dow Jones составляет около 9,5%, S&P 500 - 9,8%, в то время как Nasdaq за этот период подскочил на 17,3%.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются во вторник, негативное влияние на рынок Японии оказывает укрепление курса иены относительно доллара США, отмечает MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка опустился на 0,1%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:37 МСК уменьшились соответственно на 0,63% и 0,37%. При этом значение Nikkei 225 опустилось ниже психологически важной отметки в 20000 пунктов.

В понедельник биржи страны были закрыты в связи с праздничным днем, и во вторник трейдеры продают акции из-за снижения стоимости американской нацвалюты на разочаровывающих данных о состоянии экономики США, что может заставить Федеральную резервную систему отказаться от планов дальнейшего повышения процентных ставок в этом году.

От укрепления курса иены страдают, в первую очередь, японские экспортеры, в число которых входят автопроизводители Toyota Motor (-1,3%) и Honda Motor (-1,3%).

Кроме того, на фоне уменьшения доходности облигаций снижается цена акций страховщика Dai-ichi Life (-1,9%) и финансовой группы Mitsubishi UFJ (-1,5%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:57 МСК опустился на 0,08%, австралийский S&P/ASX 200 упал на 1,13%.

Цена акций австралийских банков "большой четверки" снижается: Westpac Banking - на 1,8%, Commonwealth Bank of Australia - на 1,8%, National Australia Bank - на 1,8% и Australia and New Zealand Banking - на 1,6%.

Рыночная стоимость нефтедобывающей компании Woodside Petroleum сократилась на 2,2%.

Китайский индикатор Shanghai Composite к 8:44 МСК снизился на 0,36%, гонконгский Hang Seng - на 0,12%.

Рыночная стоимость Sunac China Holdings, работающей в сфере недвижимости, рухнула на 13%.

Цены на нефть эталонных марок во вторник слабо повышаются после снижения накануне.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:58 МСК подорожали на $0,06 (0,12%) - до $48,48 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена уменьшилась на $0,49 (1%), завершив торги на уровне $48,42 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник выросли на $0,03 (0,07%) - до $46,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена опустилась на $0,52 (1,12%) и закончила день на уровне $46,02 за баррель.

Негативное влияние на настроения трейдеров в понедельник оказали данные о повышении добычи в США и Ливии. С другой стороны, мировой спрос показывает признаки роста, отмечают эксперты.

Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США прогнозирует, что в августе производство в стране увеличится на 113 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем и достигнет рекордных 5,585 млн б/с. Если эти ожидания оправдаются, добыча нефти в США будет повышаться по итогам восьмого месяца подряд, отмечает Dow Jones.

Между тем консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагает сокращение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 3 млн баррелей.