Ожидаем падения российского фондового рынка - Алор Брокер

"На американских, европейских и многих азиатских фондовых биржах наблюдается небольшая коррекция вниз после нескольких дней роста. После небольшой передышки рынки могут возобновить рост. Нефтяные котировки также откатились вниз от уровня 49 долларов за баррель смеси Brent. В такой ситуации мы ожидаем падения российского фондового рынка, сегодня индекс РТС может опуститься на 0,5-1%. Это позволит инвесторам воспользоваться моментом и нарастить "длинные" позиции. На динамику торгов сегодня могут повлиять данные по потребительским ценам в Великобритании (11:30 мск) и экономическим настроениям в Германии (12:00 мск)", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.