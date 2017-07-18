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18 июля 2017 года 09:37
Ожидаем падения российского фондового рынка - Алор Брокер
"На американских, европейских и многих азиатских фондовых биржах наблюдается небольшая коррекция вниз после нескольких дней роста. После небольшой передышки рынки могут возобновить рост. Нефтяные котировки также откатились вниз от уровня 49 долларов за баррель смеси Brent. В такой ситуации мы ожидаем падения российского фондового рынка, сегодня индекс РТС может опуститься на 0,5-1%. Это позволит инвесторам воспользоваться моментом и нарастить "длинные" позиции. На динамику торгов сегодня могут повлиять данные по потребительским ценам в Великобритании (11:30 мск) и экономическим настроениям в Германии (12:00 мск)", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
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18 июля 2017 года 19:34
Москва. 18 июля. Доллар США снижается, евро растет на "Московской бирже" во вторник, рубль стабилен к бивалютной корзине из-за разнонаправленной динамики валютных пар. читать дальше
.18 июля 2017 года 19:32
Москва. 18 июля. Рынок акций РФ во вторник просел под отметку 1950 пунктов по индексу ММВБ на фоне общемировой коррекции и укрепления рубля, откат сдержала выросшая нефть в ожидании свежей статистики по запасам сырья в США. читать дальше
.18 июля 2017 года 18:52
Москва. 18 июля. Котировки российских еврооблигаций во вторник плавно подрастают вслед за повышением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне отмены голосования в Сенате по вопросу отмены большинства положений Obamacare. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные. читать дальше
.18 июля 2017 года 18:49
"К вечеру на российском фондовом рынке ММВБ теряет чуть более 0,5% (до 1948 пунктов), а РТС на фоне крепнущей нацвалюты снижается менее чем на 0,2% (до 1038 пунктов). Внешний фон со стороны крупнейших мировых площадок отчётливо негативен: индекс стран Европы STOXX 600 падает на 1,09%, а... читать дальше
.18 июля 2017 года 18:17
В среду индекс ММВБ может упасть до 1939 пунктов, индекс РТС, вероятно, вырастет до 1044 пунктов - ИК "Golden Hills–КапиталЪ АМ"
Российский фондовый рынок во вторник снижался на фоне подорожания нефти. В лидерах роста находились бумаги "Яндекса", "Акрона", "Мосэнерго", префы "Татнефти". Основная масса фондовых индексов мира во вторник находилась в "красной зоне", и только на рынок основного торгового партнера Российской... читать дальше
.18 июля 2017 года 17:25
"Сегодня торги на всех мировых площадках завязаны на событиях в Белом доме и реакции на них доллара США. После очередного провала администрации Трампа с реформой системы здравоохранения еще сильнее пошатнулась вера и в президента, и в доллар. Валюта падает по всему спектру рынка, что особенно... читать дальше
.18 июля 2017 года 16:46
"ВТБ Капитал" поставил на пересмотр прогнозную стоимость и рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI), сообщается в обзоре инвестбанка. Аналитики "ВТБ Капитала" решили пересмотреть свои прогнозы относительно Qiwi по причине возникшей неопределенности вокруг компании... читать дальше
.18 июля 2017 года 16:22
середине дня российский рынок акций торговался в "минусе" на средних объёмах. Укрепление рубля негативно сказывалось на бумагах большинства нефтяников и металлургов. В целом снижение рублёвого индекса не носит какой-либо угрожающего характера и в большей степени отражает реакцию на изменение курса... читать дальше
.18 июля 2017 года 15:52
Пара евро/доллар получила неожиданную поддержку со стороны США. Пара добралась до отметки 1,1564. Все дело в том, что первый законопроект, который так долго продвигал Трамп, провалился: еще два сенатора в США ушли из лагеря сторонников реформы Obamacare. Это, прежде всего, является вотумом... читать дальше
.18 июля 2017 года 15:38
Москва. 18 июля. Доллар США снижается, евро лишь незначительно растет на "Московской бирже" во вторник, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря уверенному подъему нефти. читать дальше
.18 июля 2017 года 15:29
Во вторник российский рынок не смог сопротивляться внешнему фону и демонстрирует преимущественно негативную динамику под воздействием уклонения от рисков из-за событий в Белом доме, где Трамп потерпел очередную неудачу с планом реформы системы здравоохранения. Негатив частично сдерживает ситуация... читать дальше
.18 июля 2017 года 14:50
"Первую половину дня российские индексы завершили на отрицательной территории. Индекс ММВБ просел почти на 0,5%, достигнув отметки 1950 пунктов. Валютный индекс РТС на фоне укрепления рубля на 0,3% завершил первую половину дня без существенных изменений. Из отдельных российских историй выделить... читать дальше
.18 июля 2017 года 14:35
"Рубль утром укреплялся к доллару на нейтральном внешнем фоне. Ключевые факторы поддержки российской валюты – приближение налогового периода и возобновление умеренно позитивной динамики на нефтяном рынке. Нефть отыгрывает потери, опираясь на устойчивый спрос из Китая, однако сохранение избыточного... читать дальше
.18 июля 2017 года 14:20
"Во вторник, 18 июля, торги на европейских биржах начались со снижения основных индексов на фоне публикации слабых финансовых результатов Ericsson и Yara за прошлый квартал. А российские индексы, напротив, в первую половину сегодняшней торговой сессии находятся в "зеленой зоне". Во второй половине... читать дальше
.18 июля 2017 года 13:50
"Доллар слабеет из-за провала новой американской администрации с реформой. Отказ двух представителей республиканской партии поддержать законопроект о реформе Obamacare поставил под вопрос реформаторские возможности новой американской администрации. На этом фоне пара EUR/USD превысила... читать дальше
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