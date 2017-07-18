На текущей неделе формируются условия для перехода рынка акций к консолидации - Промсвязьбанк

"Мы продолжаем считать, что российские акции сохраняют потенциал для роста на фоне устойчивого спроса на активы развивающихся рынков и отдельные товарные активы, привлекательные стоимостные оценки и высокий уровень дивидендной доходности. Локальную поддержку также является следствием проявления эффекта от реинвестирования дивидендов. Вместе с тем на текущей неделе формируются условия для перехода рынка к консолидации на фоне сочетания ряда факторов. Во-первых, индекс ММВБ достиг сильной области сопротивления и вступил в техническую перекупленность. Во-вторых, рост цен на нефть пока не выглядит устойчивым, а оценки рынка к нефти не предполагают значительного потенциала для роста при текущей стоимости Brent. В-третьих, сегодня без дивидендов торгуются акции "Сургутнефтегаза", "ФСК ЕЭС" и "Россетей", а в среду рынок откроется без учета дивидендов "Газпрома", "Транснефти" и "Алросы". Суммарный эффект всех этих выплат на индекс ММВБ составит около 30 пунктов, поэтому в середине недели возможна коррекция в область ниже 1930", - полагает специалист Промсвязьбанка Илья Фролов.