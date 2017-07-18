Фондовый рынок начнет торги в районе 1955-1960 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизились к отметке в $48,4 за баррель на фоне сообщений о росте добычи "черного золота" в Ливии, но получили поддержку от поступивших прогнозов относительно дальнейшего сокращения запасов нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью несут умеренные потери. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1955-1960 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что ожидаемый экс-дивидендный разрыв в акциях "Сургутнефтегаза", "ФСК ЕЭС" и "Россетей" сегодня окажет умеренное негативное влияние на поведение этого фондового индикатора", - комментирует ситуацию начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.