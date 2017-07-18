Утром возможна некоторая коррекция вниз на рынке акций - ИФ "Олма"

Сегодня в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз на рынке акций, полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Сенаторы США фактически отказались одобрить пакет изменений в системе здравоохранения, предложенный президентом, что заставило участников рынка проявить сомнения в реализации и других инициатив Д, Трампа в экономической сфере. Прямым следствием усиления экономической неопределенности в США стало ослабление доллара на валютном рынке, и хотят этот фактор может иметь благоприятное (при прочих равных) влияние на спрос на рублевые активы, неопределенность негативно сказывается и на активности на рынках акций в целом, а значит, говорить о возможности притока капитала на российский рынок преждевременно. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация в диапазоне 59,2–59,5 по паре доллар-рубль.