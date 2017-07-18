Без перспектив полноценной встречи Путина и Трампа наш рынок акций обречен на стагнацию - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Объявление технического дефолта АФК "Системой" не позволило нашему рынку показать позитивную динамику. Думаю, что без роста цен на нефть и без перспектив полноценной встречи Путина и Трампа (не на "полях" какого-то саммита) наш рынок обречен на стагнацию. Акции "Газпрома" при хорошем раскладе могут вырасти в район 132, акции "Мосбиржи" - в район 118, акции "Роснефти" - 330 или даже 332. Но это будет не ростом, а колебанием цен наверх в рамках "боковой" динамики. При плохом раскладе, если конгресс США примет новые санкции против России и КНДР, наш рынок снизится. Если же в этот момент на американском фондовом рынке начнется коррекция, то будет совсем печально для инвесторов", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент Андрей Верников.