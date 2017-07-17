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17 июля 2017 года 19:43

Рубль снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Москва. 17 июля. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 59,4 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 31 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 68,11 руб./EUR1, поднявшись на 36 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 33,25 копейки - до 63,32 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль опускается к доллару и евро на вечерних торгах понедельника фоне умеренно дешевеющей нефти. Участники торгов ожидают результатов внеплановой встречи стран ОПЕК в Вене по поводу возможного присоединения к соглашению о сокращении добычи Нигерии и Ливии, не имеющих таких обязательств. Поддержку рынку нефти оказывают позитивные китайские статданные: экономика Китая во II квартале выросла на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как и в предыдущие три месяца, при ожидавшихся 6,8%. Котировка сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск опустилась на 0,61% - до $48,61 за баррель. Нефть WTI с поставкой в сентябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась на 0,83% - до $46,31 за баррель.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик ГК "Финам" Богдан Зварич, в понедельник на внутреннем валютном рынке наблюдается умеренная коррекция доллара и евро к рублю. "Коррекция происходит после того, как основные мировые валюты очень существенно просели по отношению к рублю в пятницу. При этом, фактически, нефть консолидируется в районе $49 за баррель Brent и, скорее всего, после консолидации мы увидим продолжение восходящей динамики, что окажет поддержку российской валюте. Ожидаю, что уже в ближайшее время доллар может протестировать поддержку 59 руб./$1, и в случае ее пробоя и закрепления ниже этой отметки - снижения к 57,5 руб./$1", - подчеркнул аналитик.

"На этой неделе в России стартует очередной налоговый период. До сегодняшней даты компании должны были уплатить весь спектр социальных взносов, завтра оплачивается оставшаяся часть акцизов. В срок до 20 июля уплачены должны быть обязательства по игорному и водному бизнесу, ряд косвенных налогов, а также НДС. До 25 июля упрочивается ЕСН, НДС, акцизы и НДПИ. До 28 июля к погашению обязателен налог на прибыль предприятий. В этом списке нам интересны две даты - 20 и 25 июля, перед которыми экспортеры будут продавать часть валютной выручки и увеличивать тем самым спрос на рубли. Рубль на прошлой неделе хорошо скорректировался в паре с долларом после предыдущего падения, и текущие уровни вполне привлекательны для новых покупок доллара в расчете на его новый и более продуктивный виток роста", - считает в свою очередь старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

"На валютном рынке пара "доллар-рубль" пыталась преодолеть отметку в 59 руб./$1, используя рост нефтяных котировок выше $49 за баррель после положительной статистики из Китая и очередные минимумы по индексу доллара. Однако попытка не увенчалась успехом, после чего отечественная валюта скорректировалась и остаток рабочего дня пара провела, преимущественно двигаясь в диапазоне 59,2-59,35 руб./$1. Необходимо отметить, что даже после первых обязательных платежей в банковской системе сохраняется существенный запас средств на корсчетах. Поэтому предстоящие налоговые платежи и дивидендные выплаты экспортеров, вероятно, начнут оказывать поддержку рублю лишь ближе к концу месяца по мере исчерпания резервов рублевой ликвидности", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 18 июля на 81,49 копейки, до 59,07 руб./$1, и опустил курс евро на 74,13 копейки, до 67,62 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 40,82 копейки по отношению к пятнице и составил 59,1759 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника опустился на 26,93 копейки по отношению к 14 июля и составил 59,2167 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 334,348 млн, из которых $1 млрд 412,776 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 921,572 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 40,96 копейки к пятнице - до 67,7383 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника потерял 15,08 копейки по отношению к 14 июля и составил 67,8545 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR489,602 млн, из которых EUR190,237 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR299,365 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) повысились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев), напротив, немного опустились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 4 базисных пункта (б.п.) - до 9,21%, ставка на семидневный срок поднялась на 3 б.п. - до 9,23% годовых. Ставки на срок 1 и 3 месяца понизились на 1 б.п. каждая - до 9,23% и 9,21% соответственно, ставка на 6 месяцев опустилась на 6 б.п. - до 9,08% годовых.

"Завтра завершается период усреднения обязательных резервов, что должно улучшить условия на рынке. Сегодня стартует налоговый период июля, который до конца месяца потребует 1,4 трлн рублей, при этом 500 млрд рублей из них пойдет сегодня на уплату страховых взносов", - обращает внимание аналитик банка "Зенит " Владимир Евстифеев.


Опубликовано: /Финмаркет/
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