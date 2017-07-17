Рынок акций РФ начал неделю с коррекции вниз вслед за нефтью, поддержку ММВБ оказало ослабление рубля

Москва. 17 июля. Рынок акций РФ начал неделю с коррекции вниз вслед за нефтью и на новостях о техническом дефолте по кредитам АФК "Система", поддержку индексу ММВБ оказало ослабление рубля.

По итогам торгов в понедельник индекс ММВБ составил 1959,11 пункта (-0,1%, максимум дня - 1972,49 пункта, пик с 19 мая), индекс РТС - 1039,34 пункта (-0,5%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,7%.

Доллар вырос до 59,39 рубля (+0,3 рубля).

В лидерах отката выступили рублевые акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,7%), АФК "Система" (-2,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,8%).

АФК "Система" утром в понедельник объявила о наступлении технического дефолта по кредитным обязательствам компании на сумму около 3,9 млрд рублей в связи с арестом акций корпорации в рамках судебного разбирательства с "Роснефтью" (MOEX: ROSN) и "Башнефтью".

Как подчеркивает компания, несоблюдение отдельных условий по ряду кредитных обязательств, которое создает основания для технического дефолта, обусловлено исключительно решением суда об аресте указанных выше активов и носит сугубо формальный характер.

Выросли акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), "Мосбиржи" (+0,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+3,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%).

В Азии в понедельник индексы выросли на сильных статданных о ВВП Китая (экономика во втором квартале выросла на 6,9% при прогнозах роста на 6,8%), в Европе динамика смешанная (FTSE прибавляет 0,4%, DAX просел на 0,4%), в Америке индексы стабилизировались на достигнутых еще в пятницу максимумах (индекс S&P 500 подрос на 0,02%).

На нефтяном рынке цены в понедельник прекратили подъем, который ранее был подогрет ожиданиями роста мирового спроса на топливо во втором полугодии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $48,66 за баррель (-0,5% и +1% в пятницу), августовская цена WTI - $46,41 за баррель (-0,7% и +1% в пятницу).

Мировые запасы нефти будут сокращаться активнее во втором полугодии на фоне повышения глобального спроса и выполнения условий соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК, сказал представитель Кувейта в картеле Хаитам аль-Гаис.

Между тем нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила в прошлую пятницу, что количество нефтяных буровых установок в эксплуатации в США на минувшей неделе увеличилось на две единицы, до 765. Рост показателя стал минимальным с мая.

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, негативной новостью дня стало сообщение АФК "Система" о том, что компания объявила технический дефолт из-за ареста активов по иску "Роснефти". Бумаги металлургов демонстрировали разнонаправленную динамику на фоне небольшого ослабления рубля, а нефтяники дружно торговались в "минусе", поскольку на рынке не верят в дальнейший рост котировок нефти. ММК отчитался о том, что производство стали в II квартале выросло на 4%. Нерезиденты пока скептически относятся к российским активам. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 12 июля, фонды, инвестирующие в российские бумаги, зарегистрировали отток в размере $25,1 млн после оттока $29,4 млн неделей ранее.

Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка снизился в июле до 9,8 пункта с 19,8 пункта в июне. Фьючерс на индекс доллара продолжил терять свои достижения и снизился до 94,92 пункта. Техническая картина в среднесрочной перспективе все еще допускает повышение индекса ММВБ до 2000 пунктов, но сделать это будет сложно на фоне значимых дивидендных отсечек.

Как отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк, рынок акций начал неделю с коррекции после уверенного роста прошлой недели, подогретого рядом довольно мягких комментариев представителей Комитета по открытым рынкам ФРС США. В результате рынок переосмыслил вероятность повышения ставок на ближайших заседаниях: сейчас менее 50% участников рынка ждут, что в этом году будет еще хотя бы одно повышение ставки ФРС. При этом выходящие макроданные указывают на оживление деловой активности, что оказывает поддержку сырьевым котировкам. Например, за последние несколько недель произошел сильный рост цен на сталь и железную руду в Китае.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских, результаты выходящего в зенит сезона отчетности в США будут влиять на настроения глобальных рынков (из индекса S&P500 отчеты на неделе опубликуют несколько десятков компаний, в том числе Johnson & Johnson, Microsoft, Bank of America, Morgan Stanley и Goldman Sachs).

Кроме того, стартовал второй раунд переговоров по Brexit и пока стороны слишком далеки от согласия. Великобритания продолжает оставаться обескураженной "грабительской" суммой запрашиваемых от ЕС отступных, но ко второму раунду уже готова говорить о ненулевой плате за "выход" (первоначальная ее позиция была в бесплатном "выходе"). Также интерес представляет заседание ЕЦБ в четверг, от которого не ждут решений ни о снижении текущего размера программы QE, ни о повышении ставки. Однако на итоговой пресс-конференции Марио Драги может добавить определенности в указанный вопрос. Возможно, даже будут прямые намеки на вероятные изменения уже предстоящей осенью, а может быть даже на заседании 7 сентября. По ожиданиям рынка, сворачивание программы выкупов облигаций со стороны ЕЦБ может завершиться примерно за год - к средине 2018 года.

Несмотря на месячный рост индекса ММВБ, на рынке пока не возникает захватывающего умы посыла на среднесрочный рост. Таким аргументом мог бы стать уверенный выход цен нефти на растущую траекторию. Однако отсутствие решимости стран ОПЕК+ и пока еще растущая добыча нефти в США мешают такому сценарию. В результате индекс ММВБ после месячного подрастания будет стремиться к корректирующему движению. Тем более что ростом пройдено 38% снижения индекса с начала года, а вблизи достигнутого уровня 1970 пунктов располагаются мартовские минимумы и 38%. Слабости индекса ММВБ в предстоящие дни будут способствовать отсечки по дивидендным выплатам крупных компаний, считает аналитик.

По оценке аналитиков Sberbank CIB, цены на нефть остаются стабильными на фоне высокой загрузки китайских НПЗ и умеренного роста числа новых буровых установок в США.

Согласно отчету Национального статистического бюро КНР, нефтеперерабатывающие мощности Китая в июне увеличили производственную загрузку по сравнению с маем на 0,23 млн б/с - до 11,21 млн б/с, вплотную приблизившись к декабрьскому уровню в 11,26 млн б/с. Однако наблюдающийся высокий спрос со стороны Китая не следует оценивать слишком оптимистично: не исключено, что в третьем квартале крупнейшие НПЗ страны будут вынуждены сократить операционную деятельность, что неизбежным образом негативно скажется на глобальном спросе. Связано это с ростом запасов нефтепродуктов в Китае, что указывает на переизбыток предложения на рынке. Поэтому китайские госкомпании Sinopec и Petrochina в третьем квартале намерены снизить загрузку НПЗ в период пикового сезонного спроса на автомобильное топливо.

Что касается статистики Baker Hughes, то еженедельный темп ввода новых буровых установок замедляется, по сути, пятый месяц подряд (в марте их число увеличилось на 53 единицы, в апреле - на 35, в мае - на 25, в июне - на 23). Впрочем, это не повлияло на суточный объем добычи, который, как сообщается, по итогам минувшей недели превысил диапазон 9,25-9,35 млн б/с (где находился с начала мая) и достиг отметки 9,4 млн б/с. Таким образом, несмотря на фактическое замедление темпов ввода новых буровых установок, значительный рост их числа в последние месяцы говорит о том, что на протяжении ближайших пяти месяцев будет наблюдаться увеличение добычи, даже если число буровых установок в дальнейшем значительно расти не будет.

Как отмечает аналитик ГК "Инстафорекс" Игорь Ковалев, энтузиазм покупателей сошел на нет, поскольку нефть Brent не смогла пробить отметку $49 за баррель.

Выросли акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+4,9%) на новостях, что агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг компании до уровня "ВВВ-" с "ВВ+" со стабильным прогнозом. Судя по всему, улучшение рейтинга во многом связано со снижением "левериджа", которое было обусловлено средствами от продажи доли в Fortescue Metals Group в прошлом году. Помимо "сильной позиции компании на российском рынке", в своем решении агентство сослалось на ожидания восстановления спроса на российскую сталь в среднесрочной перспективе.

Развитию восходящего импульса на отечественном рынке препятствует неуверенность иностранных инвесторов, которые не спешат с покупками, ожидая развития событий в рамках переговоров Британии и ЕС по Brexit, а также заседания ЕЦБ, которое состоится в четверг. Также рост российских индексов локально сдерживает нерешительность нефти, которая споткнулась об уровень $49 за баррель и пытается отвоевать барьер на пути к заветной отметке $50. В случае пробоя психологического сопротивления $49 за баррель Brent негатив на рынке РФ может быть нивелирован.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник в снижении лидировали акции "Южурал-АСКО" (-18,9%), АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-9,1%), и упали после отсечки дивидендов с расчетами "Т+2" бумаги "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-8,3%).

Подорожали бумаги АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (+4,8%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+4,5% и +9,6% "префы"), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+2,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,2%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 26,055 млрд рублей (из них 6,484 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).