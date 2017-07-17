Цены евробондов РФ в понедельник стабильны на фоне отсутствия яркого движения UST

Москва. 17 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник демонстрируют небольшие колебания на фоне отсутствия ярко выраженной динамики американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 14 июля на 12 базисных пунктов и составила 120,15% от номинала, что соответствует доходности 2,21% годовых (рост на 3 пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась всего на 1 базисный пункт относительно итогов 14 июля, составив 101,01% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 1,52% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями расширился на 3 пункта по сравнению с предыдущим торговым днем и составил 69 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году не изменились по отношению к предыдущему закрытию и составили 112,02% от номинала (доходность - 5,04% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 9 базисных пунктов - до 108,88% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 4,995% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 1,5 базисных пункта - до 104,19% от номинала (доходность - 4,18% годовых), а бумаги с погашением в 2023 году выросли в цене на 3 базисных пункта, подорожав до 107,06% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 3,585% годовых).

Новый выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году теряет в цене порядка 8 базисных пунктов и торгуется в районе 100,85% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисных пункта - до 5,195% годовых), а бумаги с погашением в 2027 году прибавляют 8 пунктов, торгуясь в районе 100,24% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 4,22% годовых).

"Ситуация на долговых рынках стран с развивающейся экономикой в последние дни была позитивной благодаря последним заявлениям главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, которые в целом снизили вероятность и соответственно риски резкого ужесточения денежно-кредитной политики американским ЦБ. Опубликованная в США в пятницу макроэкономическая статистика также оказалась хуже ожиданий, в частности потребительская инфляция оказалась ниже прогнозов, что также является позитивным фактором как для US Treasuries, так и для всех долговых бумаг emerging markets. Сегодня активность покупателей несколько снизилась, но все равно на рынке отечественных евробондов чувствовалось остаточное влияние игроков на повышение", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

"На этой неделе центральным событием для долговых рынков могут стать заседание Европейского Центробанка и выступление по его итогам Марио Драги. Соответственно ожидания в отношении данного события уже не такие позитивные. В частности, заявления главы ЕЦБ о том, что европейский регулятор в ближайшее время может приступить к процессу нормализации процентных ставок, то есть к их повышению, могут быть истолкованы инвесторами как сигнал к продажам долговых бумаг emerging markets", - считает Р.Пшонковский.