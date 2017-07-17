Рынок акций рискует закрыть день с небольшими потерями - "Открытие Брокер"

"Российский рынок акций рискует закрыть день с небольшими потерями. Основными поводами для этого стали новости от АФК "Система" и слабая вера рынка в дальнейший рост котировок нефти. Кроме того, продолжающийся отток средств нерезидентов тоже не добавляет оптимизма. С другой стороны, техническая картина в среднесрочной перспективе все ещё допускает повышение индекса ММВБ до 2000 пунктов, но сделать это будет сложно на фоне значимых дивидендных отсечек", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.