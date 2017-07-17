Текущую коррекцию можно использовать для покупок иностранной валюты - "Аналитика Онлайн"

"Российский рубль в начале текущей недели располагается на уровне 59 рублей 25 копеек, евро торгуется в районе отметки 67 рублей 90 копеек. То, что сейчас происходит на российском валютном рынке, мы считаем коррекцией, которая, вероятно, в скором времени завершится. Мы говорили о том, что пока доллар/рубль торгуется выше 58,5 рублей, говорить о развороте вниз пока еще рано. Напомним, что ранее мы рекомендовали покупать на уровне 56-57 рублей. Эти рекомендации мы давали в апреле-мае, и они по-прежнему остаются в силе, равно как и те целевые уровни, которые мы называли в то время. Целями мы считаем 62-63 рубля за доллар, которые могут быть достигнуты в самое ближайшее время. При этом экстренное заседание ОПЕК способно краткосрочно поддержать рубль. А это значит, что текущую коррекцию можно использовать для покупок иностранной валюты", - указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.