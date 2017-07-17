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17 июля 2017 года 11:40

Рынок акций РФ утром обновил максимум ММВБ почти за 2 месяца, просели "Система" и "Аэрофлот"

Москва. 17 июля. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил рост вслед за мировыми площадками, подогретыми статистикой из Китая, индекс ММВБ обновил максимум почти за 2 месяца, протестировав уровень 1970 пунктов; просели бумаги АФК "Система" на корпоративных новостях и подешевели акции "Аэрофлота" после закрытия на прошлой неделе реестра под дивиденды.

К 11:05 МСК индекс ММВБ составил 1969,26 пункта (+0,5%, максимум дня - 1972,49 пункта - пик с 19 мая), индекс РТС - 1049,97 пункта (+0,6%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,2%.

Доллар стоит 59,08 рубля (-0,01 рубля).

В лидерах роста выступают акции "РусАла" (MOEX: RUALR) (+5,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Мосбиржи" (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%).

Просели бумаги "Аэрофлота" (-1,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%), АФК "Система" (-1,4%).

АФК "Система" утром в понедельник объявила о наступлении технического дефолта по кредитным обязательствам компании на сумму около 3,9 млрд рублей в связи с арестом акций корпорации в рамках судебного разбирательства с "Роснефтью" (MOEX: ROSN) и "Башнефтью".

Как подчеркивает компания, несоблюдение отдельных условий по ряду кредитных обязательств, которое создает основания для технического дефолта, обусловлено исключительно решением суда об аресте указанных выше активов и носит сугубо формальный характер.

Индексы в США в пятницу выросли, Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы. Ряд слабых статданных по экономике США понизил вероятность скорого повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой. Так, розничные продажи в США в июне сократились на 0,2% по сравнению с маем, хотя эксперты ожидали роста показателя на 0,1%.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в прошлом месяце не изменились по сравнению с маем и увеличились на 1,6% в годовом выражении, при этом ожидался рост показателей на 0,1% и 1,7% соответственно.

В Азии в понедельник индексы выросли на сильных статданных из Китая (японские биржи в понедельник закрыты в связи с праздником - День моря), следом растет Европа (FTSE прибавил 0,5%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,04%).

Экономика Китая продолжила расти высокими темпами во втором квартале, прибавив 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как и в предыдущие три месяца. Опрошенные Bloomberg эксперты в среднем ожидали повышения на 6,8%. По сравнению с первым кварталом года экономика страны выросла на 1,7%.

На нефтяном рынке цены в понедельник также растут на ожиданиях роста мирового спроса на топливо во втором полугодии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:05 МСК в понедельник составила $49,15 за баррель (+0,5% и +1% в пятницу), августовская цена WTI - $46,95 за баррель (+0,4% и +1% в пятницу).

Мировые запасы нефти будут сокращаться активнее во втором полугодии на фоне повышения глобального спроса и выполнения условий соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК, сказал представитель Кувейта в картеле Хаитам аль-Гаис.

Между тем нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила в прошлую пятницу, что количество нефтяных буровых установок в эксплуатации в США на минувшей неделе увеличилось на две единицы, до 765. Рост показателя стал минимальным с мая.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, мировые рынки подогрела статистика из Китая за второй квартал, где лучше ожиданий оказались данные о ВВП, промпроизводстве, розничных продажах и инвестициях в основной капитал.

В нефти также сохраняется оптимизм на фоне данных Baker Hughes о том, что рост числа активных буровых составил всего 2 единицы.

Индекс ММВБ завершил прошлую неделю выше 1950 пунктов, что открывает дорогу к 2000 пунктам. Повышение индекса происходит на фоне множества дивидендных отсечек. На текущей неделе будет плотный дивидендный календарь, но довольно дорогая нефть и позитив на внешних площадках помогут индексу удержать свои позиции.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что нефть Brent пытается закрепиться выше $49 за баррель на фоне хороших данных о ВВП Китая.

Российский фондовый рынок в понедельник будет догонять зарубежные площадки, индекс РТС может прибавить еще 0,5%. Некоторое давление на рынок оказывает ситуация с банком "Югра" (входит в топ-50 российских банков), у которого ЦБ РФ может отозвать лицензию.

Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX), "Уралкалия" (MOEX: URKA), "МТС" (MOEX: MTSS) и Сбербанка (MOEX: SBER), цены которых пробивают локальные максимумы на фоне корпоративных новостей и хороших финансовых показателей эмитентов.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, формальным фактором для роста мировых рынков акций стали выступления главы ФРС Джанет Йеллен с полугодовыми докладами в Палате представителей Конгресса США и в Сенате. Из их содержания инвесторы сделали вывод о том, что ужесточение монетарной политики будет носить умеренный характер, а в условиях недостаточности инфляционного фона достижение целевых ориентиров по ставке (3,5-4%) может занять продолжительное время. В сочетании с корректировкой ожиданий по направлению политик ЕЦБ и Банка Англии это способствовало ослаблению доллара, что оказывает поддержку динамике цен на товарные активы и способствует росту спроса на риск на глобальных рынках.

Следующим знаковым событием станет заседание ЕЦБ 20 июля, по итогам которого инвесторы будут оценивать готовность европейского регулятора начать нормализацию денежно-кредитной политики, и если это произойдет, то проявившаяся тенденция спроса на риск может усилиться.

Российский рынок акций продолжает двигаться вверх на фоне благоприятного сочетания факторов. Во-первых, стоит отметить резкое повышение спроса на активы развивающихся рынков, что является реакцией на ослабление доллара против большинства валют, подстегивающее повышение цен на товарные активы. Во-вторых, российские активы выглядят привлекательно с точки зрения стоимостных оценок и уровня дивидендной доходности, следствием этого является быстрое закрытие экс-дивидендных "гэпов", сокращение потенциала роста к фундаментально обоснованным уровням по индексу, достигших максимальных значений с 2015 года после коррекции в первом полугодии.

Кроме того, уверенный рост рынка может являться следствием проявления эффекта от реинвестирования дивидендов. В понедельник последний день с дивидендами торгуются акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES), "Россетей" и "Сургутнефтегаза"; два дня до отсечки осталось по акциям "Газпрома" (MOEX: GAZP), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) и "Транснефти" (MOEX: TRNF), напоминает И.Фролов.

По словам аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, нефть Brent превысила уровень $49 за баррель на фоне улучшения перспектив мирового спроса на нефть, хотя продолжающийся рост предложения (увеличение числа буровых установок в США) ограничивает позитивный потенциал. На этом фоне волатильность, по всей видимости, будет существенной. Также поддержку нефтяному рынку оказывают данные, свидетельствующие об ускорении роста экономики Китая. Также рынки отыгрывают вероятность сохранения мягкой денежно-кредитной политики ФРС дольше, чем ожидалось, в свете слабых данных по инфляции. Кроме того, инвесторы считают, что ЕЦБ пока воздержится от каких-либо изменений монетарной политики, однако, возможно, даст сигнал скорого сворачивания программы выкупа активов (как ожидается, в сентябре).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в понедельник подорожали бумаги ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+7,3% и +6,6% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,2%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+1,7%).

Подешевели после отсечки на бирже дивидендов бумаги "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-7,9%), просели акции АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (-4,3%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-1,7%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-1,6%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:05 МСК составил 4,982 млрд рублей (из них 1,12 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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