Объем продаж валюты для выплаты налогов и дивидендов в июле достигнет порядка $6-7 млрд - Sberbank CIB

Совокупный объем продаж валюты для выплаты налогов и дивидендов в июле может составить около $6-7 млрд, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Как говорится в обзоре Sberbank Investment Research, с наступлением периода самой активной выплаты дивидендов российские компании (в основном нефтегазового сектора) в течение двух недель выплатят свыше 700 млрд рублей дивидендов.

"Для получения рублевых средств будет продано более $2,5 млрд, а с учетом предстоящих июльских налоговых выплат (по нашим оценкам, в течение налогового периода, который уже начался, налогоплательщики должны выставить на продажу иностранной валюты на общую сумму около $4,5 млрд) совокупные продажи валюты составят $6-7 млрд. В то же время покупки валюты, по нашим оценкам, достигнут лишь $3 млрд, так что итоговый результат будет благоприятным для рубля", - пишут эксперты инвестбанка.

Между тем они допускают наличие риска того, что в условиях сильной волатильности нефтяного рынка экспортеры могут в этот раз воздержаться от продажи валюты и использовать рублевую ликвидность, аккумулированную ранее.

В обзоре отмечается, что начиная с августа, иностранные инвесторы, вероятно, начнут обратную конвертацию выплаченных дивидендов в доллары.

"Общая сумма обратной конвертации, по нашему мнению, составит более $1,5 млрд. В таких условиях следует ожидать временного ослабления рубля, масштабы которого будут зависеть от колебаний нефтяного рынка и прочих глобальных факторов", - говорится в аналитическом отчете.