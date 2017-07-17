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17 июля 2017 года 15:20
"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций Яндекса до "держать", поднял оценку на 10%
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $31 до $34, сообщается в обзоре инвестбанка. В то же время, после недавнего роста котировок акций "Яндекса" рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет $28,57 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $31,57 за штуку.
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17 июля 2017 года 19:43
Москва. 17 июля. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти. читать дальше
.17 июля 2017 года 19:22
Рынок акций РФ начал неделю с коррекции вниз вслед за нефтью, поддержку ММВБ оказало ослабление рубля
Москва. 17 июля. Рынок акций РФ начал неделю с коррекции вниз вслед за нефтью и на новостях о техническом дефолте по кредитам АФК "Система", поддержку индексу ММВБ оказало ослабление рубля. читать дальше
.17 июля 2017 года 19:05
Налоговые платежи и дивидендные выплаты экспортеров начнут оказывать поддержку рублю лишь к концу месяца - ИК "Велес Капитал"
"На валютном рынке рубль в утренние часы попытался преодолеть отметку в 59 против доллара, используя рост нефтяных котировок выше 49 долларов после положительной статистики из Китая и очередных минимумов по индексу доллара. Однако попытка не увенчалась успехом, после чего отечественная валюта... читать дальше
.17 июля 2017 года 18:45
Москва. 17 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник демонстрируют небольшие колебания на фоне отсутствия ярко выраженной динамики американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов незначительные. читать дальше
.17 июля 2017 года 18:23
"Долгосрочные перспективы для нефти остаются по-прежнему не слишком радужными: предложение со стороны стран, не вошедших в соглашение ОПЕК, растет, а спрос пока остается сильным во многом благодаря Китаю, который наращивает запасы нефти. Но когда процесс формирования запасов закончится, спрос,... читать дальше
.17 июля 2017 года 17:47
После широкомасштабного снижения в минувшую пятницу, спровоцированного блоком слабой американской статистики, доллар тщетно пытается привлечь внимание покупателей. В течение дня прослеживается небольшой восходящий уклон, который обусловлен сугубо технической коррекцией, причем, отмечает... читать дальше
.17 июля 2017 года 17:20
"Российский рынок акций рискует закрыть день с небольшими потерями. Основными поводами для этого стали новости от АФК "Система" и слабая вера рынка в дальнейший рост котировок нефти. Кроме того, продолжающийся отток средств нерезидентов тоже не добавляет оптимизма. С другой стороны, техническая... читать дальше
.17 июля 2017 года 16:54
Raiffeisenbank повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) до "покупать", сообщило агентство Bloomberg. Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками банка, составляет $16,6 за штуку. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.17 июля 2017 года 16:22
"Российский рубль в начале текущей недели располагается на уровне 59 рублей 25 копеек, евро торгуется в районе отметки 67 рублей 90 копеек. То, что сейчас происходит на российском валютном рынке, мы считаем коррекцией, которая, вероятно, в скором времени завершится. Мы говорили о том, что пока... читать дальше
.17 июля 2017 года 16:00
Объем продаж валюты для выплаты налогов и дивидендов в июле достигнет порядка $6-7 млрд - Sberbank CIB
Совокупный объем продаж валюты для выплаты налогов и дивидендов в июле может составить около $6-7 млрд, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Как говорится в обзоре Sberbank Investment Research, с наступлением периода самой активной выплаты... читать дальше
.17 июля 2017 года 15:55
Москва. 17 июля. Доллар США и евро немного повышаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль понижается к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти после уверенного роста в пятницу. читать дальше
.17 июля 2017 года 15:41
"В фокусе внимания участников рынка сейчас будет сезон корпоративных отчётов в США. Важных данных по экономике сегодня нет, но из-за "ступора" голосования по реформе здравоохранения, настрой инвесторов за океаном сегодня может измениться. Российские фондовые индексы с высокой вероятностью закроют... читать дальше
.17 июля 2017 года 14:47
"Торговую сессию понедельника российские индексы открыли ростом, но затем основные индикаторы Московской биржи из-за усиления кредитных рисков начали снижаться. Все дело в появлении новостей о техническом дефолте по некоторым выпускам АФК "Системы" (-1,7%). Таким образом, если в первые минуты... читать дальше
.17 июля 2017 года 14:23
лабые отчеты по инфляции и розничным продажам в США, а также неоднозначные комментарии со стороны чиновников ФРС о перспективах монетарной политики спровоцировали широкомасштабные распродажи американской валюты по всему спектру. Интегральный показатель силы доллара США — индекс DXY ICE — рухнул к... читать дальше
.17 июля 2017 года 13:35
овокупный чистый отток денежных средств из фондов, инвестирующих в акции РФ, за период с 6 по 12 июля 2017 года составил $25,1 млн, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Как сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, по данным EPFR, за отчетную неделю активные фонды вывели из... читать дальше
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