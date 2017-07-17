Золото продолжит расти - Dukascopy Bank SA

"В пятницу торги по паре XAU/USD завершились в "зелёной зоне" на отметке 1229,15, где золото укрепилось по отношению к американской валюте на 0,92%, а волатильность торгов составила 1,48%. Драгметалл продемонстрировал самый большой рост за неделю на фоне публикации слабых показателей статистики из США. В понедельник торги открылись на уровне предыдущего закрытия, пара слабо росла, тестируя 200-дневную SMA. Можно предположить, что сегодня пара XAU/USD продолжит расти. Ближайшим уровнем сопротивления является "верхняя линия Боллинджера" (на часовом графике) на 1233, после преодоления которого котировки будут нацелены на недельную R1 на 1239,82"., - полагают аналитики Dukascopy Bank SA