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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Предполагаем консолидацию пары доллар/рубль вблизи текущих уровней – 58,8-59,6 - Промсвязьбанк
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17 июля 2017 года 12:53

Предполагаем консолидацию пары доллар/рубль вблизи текущих уровней – 58,8-59,6 - Промсвязьбанк

"Основной позитив для рубля связываем с динамикой глобальных рынков. Мы полагаем, что до заседания ЕЦБ в этот четверг какого-то глобального оптимизма на рынках наблюдаться скорее не будет, следовательно, большая часть позитива уже заложена в текущие уровни по валютам EM. Наш базовый сценарий предполагает консолидацию пары доллар/рубль вблизи текущих уровней – 58,8-59,6 руб./доллар. Сегодня уплатой страховых взносов стартует июльский налоговый период. Пик налоговых выплат приходится на 25-28 июля, когда компаниям предстоит выплачивать НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. Общую сумму выплат (без учета страховых взносов) мы оцениваем в 920 млрд руб. Приближение налогового периода может оказывать поддержку рублю, но не думаем, что она будет весомой. Из других внутренних историй отметим, что сегодня "Роснефть" уплачивает дивиденды (общий объем около 63,4 млрд руб.). Но наибольший объем дивидендов на этой неделе инвесторы получат в четверг от "Лукойла" и "Татнефти" - 155 млрд руб. Относительно большие объемы выплат могут оказывать некоторое влияние на валютный курс", - комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Опубликовано: /ОАО "Промсвязьбанк"/
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