Рынок ОФЗ будет консолидироваться - Промсвязьбанк

"Сдержанная реакция рынка UST на последние статданные позволяет предположить, что растущий импульс в активах EM будет постепенно затухать. Кроме того, на этой неделе глобальные инвесторы, вероятно, предпочтут быть более осторожными в преддверии заседания ЕЦБ, запланированного на четверг, 20 июля. Как следствие, наиболее вероятным сценарием для рынка ОФЗ в ближайшие дни мы считаем консолидацию на текущих уровнях", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.