Краткосрочный ориентир по паре USD/RUB составляет 58,4-60 - "Нордеа Банк"

"Вышедшие сегодня утром сильные данные об уровне экономической активности в Китае (рост ВВП на 6,9% г/г во втором квартале, рост инвестиций и розничных продаж на соответственно 8,6% г/г и 11% г/г в июне) будут способствовать сохранению наметившейся тенденции к росту цен на нефть и к укреплению рубля. Еще одним фактором, способным оказать поддержку нефти и рублю сегодня, станет внеочередная встреча ОПЕК в Вене. В целом начавшийся налоговый период будет способствовать сохранению несколько повышенного спроса на российскую валюту на этой неделе. Краткосрочный ориентир по паре USD/RUB составляет 58,4-60", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова.