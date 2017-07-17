Brent может попробовать закрепиться выше 50 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"

"Цены на нефть основных эталонных сортов находятся на максимальных уровнях с 5 июля по мере того, как участники рынка полагают, что рост мирового спроса может компенсировать увеличение добычи в США. Положительная динамика в прогнозах по мировому потреблению, вкупе с падением запасов в США и заявлениями представителей ОПЕК о том, что Нигерия и Ливия приглашены для участия в переговорах по сокращению добычи, создают достаточно позитивный новостной фон. От Ливии и Нигерии совсем необязательно требовать сокращения добычи. Достаточно будет, чтобы они заявили о намерении далее ее не наращивать, а это вполне возможно. Переговоры пройдут в конце июля в Санкт-Петербурге. На таком фоне Brent может попробовать закрепиться выше 50 долларов за баррель. Очередные данные по запасам будут опубликованы в среду. На прошлой неделе было зафиксировано их снижение на 7,6 миллиона. Учитывая, что в США сейчас в самом разгаре сезон отпусков, то можно ожидать сохранения этой тенденции, что будет также поддерживать цены. Тем не менее, при цене выше 55 снова в центр внимания будет попадать рост добычи в США. Пока еще актуальны опасения, что увеличение производства со стороны сланцевых компаний может нивелировать планы ОПЕК+ по сокращению добычи. Полагаю, в диапазоне 45-55 мы будем торговаться до тех пор, пока не получим информацию, подтверждающую эффективность мер ОПЕК+. Это уже будет ближе к концу сентября. Тогда цены и смогут попробовать закрепиться выше 55", - комментирует ситуацию аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.