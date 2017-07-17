Факторов для роста рубля нет - Локо-Банк

"Укрепление рубля на прошлой неделе было вызвано как ростом цен на нефть, так и слабостью доллара на фоне разочаровывающей статистике по американской экономике. Понедельник рубль начал небольшим снижением к доллару, но все еще торгуется в районе 59. Нефть при этом стоит уже $49,1 за баррель Brent. Хотя на прошлой неделе вырос интерес к рисковым активам, дальнейшие преимущества для рубля это не принесет. Поддержку на отметке 59 рублей будет преодолеть сложно, но даже если это случится, не стоит ждать серьезного укрепления, такой сценарий мы видели в июне несколько раз. Проблема в том, что факторов для роста рубля нет: состояние экономики РФ, интерес инвесторов к ОФЗ и перспективы нефти не позволяют говорить об укреплении в обозримом будущем. Давление со стороны текущего счета платежного баланса будет становиться все сильнее, а по мере выхода инвесторов из облигаций восстановится корреляция с нефтью. В июне приток средств нерезидентов в гособлигации РФ сократился на 44,4 млрд руб., и эта тенденция сохранится, то есть поддержка с этой стороны будет постоянно слабеть. В подобной ситуации рубль с большой вероятностью вернется к 60 за доллар на этой неделе", - отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.