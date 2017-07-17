Утренние прогнозы: рост в начале торгов

Большинство аналитиков прогнозируют открытие российского рынка акций в понедельник на положительной территории. Цены на нефть помогут индексам.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1960-1965 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор предпримет попытку продолжить свою локальную восходящую тенденцию, берущую отсчет с середины июня".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок акций завершил прошлую неделю на достаточно позитивной ноте. Индекс ММВБ закрыл пятидневку выше 1950 пунктов, что открывает дорогу к росту до 2000 пунктов. Стоит отметить, что повышение индекса происходит на фоне множества дивидендных отсечек. На предстоящей неделе будет плотный дивидендный календарь, но довольно дорогая нефть и позитив на внешних площадках помогут индексу удержать свои позиции".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Цены на нефть Brent остаются вблизи $49 за баррель, а индекс доллара (DXY) – вблизи 95, что формирует среду, благоприятную для российского рынка акций. Вместе с тем, обращает внимание ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев, в начале торгов не исключена приостановка наметившегося ранее повышения по российским фондовым индексам – движение пока не приняло устойчивого характера. Данные по экономике Китая, опубликованные сегодня утром (ВВП, оборот розничной торговли, промпроизводство) оказались в среднем лучше прогнозов, но не вызвали положительной реакции на китайском фондовом рынке - трейдеры связывают с улучшением экономической ситуации риски отказа от стимулирующих мер".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Сегодня к открытию торгов сформировался нейтральный внешний фон, что приведет к открытию рынка вблизи 1960 пунктов ММВБ".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский фондовый рынок, догоняя зарубежные площадки, демонстрирует положительную динамику, индекс РТС сегодня может прибавить еще 0,5%. Некоторое давление на рынке оказывает ситуация с банком "Югра" (входит в топ-50 российских банков), у которого ЦБ РФ может отозвать лицензию. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Яндекса", "Уралкалия", "МТС" и "Сбербанка", цены которых пробивают локальные максимумы на фоне корпоративных новостей и хороших финансовых показателей эмитентов".

ИК "ФИНАМ" (Богдан Зварич): "Покупки в наших бумагах будут поддержаны ситуацией на рынке энергоносителей, где на фоне данных Baker Hughes, показавших рост количества работающих нефтяных буровых установок лишь на 2 штуки, нефть марки Brent смогла преодолеть отметку $49, после чего перешла в "боковое" движение у этого уровня. Российские "быки" будут поддержаны динамикой внешних фондовых площадок. В пятницу в США индексы Dow Jones и S&P 500 выросли на 0,4% и 0,5% соответственно. В Азии в связи с отсутствием торгов в Японии основным индикатором для наших игроков станет динамика китайского Shanghai Composite, который теряет 0,7%, что сдержит покупки в наших акциях. В сложившихся условиях мы ожидаем роста российского рынка в начале торгов, в результате чего индекс ММВБ может сделать еще один существенный шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 2000 пунктов. В дальнейшем российские активы могут быть поддержаны ростом европейских индексов и восстановлением рынка энергоносителей".