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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Евро может подорожать в ближайшие годы на 55% - FxPro
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17 июля 2017 года 10:53

Евро может подорожать в ближайшие годы на 55% - FxPro

"Экономический рост в Европе ускорился до темпов чуть выше трендовых, а ЦБ стоит на пороге отказа от ультрамягкой денежно-кредитной политики в сторону нейтральной и далее готовится к ужесточению. На валютном рынке зачастую тренды начинаются до того, как появится главная причина ралли. ЕЦБ достаточно просто намерения изменить политику, и крупные игроки приступят к методичным покупкам евро, которые способны вызвать существенный рост валюты в последующие годы. ЕЦБ достаточно жёстко придерживается таргетирования инфляции, а торговый и бюджетный баланс давно уже в пользу евро, поэтому дисциплина в монетарной политике способна обернуться новым многолетним трендом укрепления евро. В таких условиях евро способен стать лучшим выбором в сравнении с долларом для тех, кто хочет хранить сбережения в валюте. Весьма вероятно, что глобальный цикл на валютном рынке стартовал прошлой зимой с уровня 1,03 к доллару, и в высшей точке этого цикла пара EUR/USD способна преодолеть предыдущие глобальные максимумы вблизи 1,60, то есть прибавить в ближайшие годы более 55%", - комментирует ситуацию финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Опубликовано: /FxPro ФК/
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