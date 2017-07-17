Brent выше $49 за баррель

Американские фондовые индексы выросли в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть эталонных марок повышаются в понедельник.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу, при этом Dow Jones и S&P 500 завершили торги на максимальных отметках в истории, Nasdaq совсем немного не дотянул до рекорда.

Ряд слабых статданных по экономике США понизил вероятность скорого повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой, полагают участники рынка.

Как сообщалось, розничные продажи в США в июне сократились на 0,2% по сравнению с маем, хотя эксперты ожидали роста показателя на 0,1%. Майское снижение, между тем, было пересмотрено с 0,3% на 0,1%.

Июньские розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов (так называемая "контрольная группа") - показатель, используемый для расчета ВВП США, - сократились на 0,1% вместо ожидавшегося роста на 0,3%.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в прошлом месяце не изменились по сравнению с маем и увеличились на 1,6% относительно июня прошлого года. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,1%, второго - на 1,7%.

Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в июне выросли на 0,1% за месяц и на 1,7% - за год.

Кроме того, участники рынка продолжают следить за началом сезона корпоративной отчетности в США. В пятницу свои финпоказатели за второй квартал 2017 года обнародовали крупнейшие банки страны - JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo.

JPMorgan, крупнейший в США банк по размеру активов, увеличил чистую прибыль во втором квартале 2017 года на 13,4%, до $7,03 млрд, а выручка банка повысилась на 4,8% - до $26,41 млрд. Руководство финкомпании объяснило рост показателей повышением процентных ставок и объемов кредитования.

Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали прибыль банка на уровне $1,59 на акцию при выручке в $24,9 млрд.

Негативными факторами для банка стало снижение выручки от торговых операций и меньший, чем ожидалось, чистый процентный доход.

Показатели прибыли и выручки Citigroup Inc. превзошли прогнозы экспертов. Прибыль в расчете на акцию выросла на 3%, до $1,28, а выручка повысилась на 2%, до $17,9 млрд, тогда как эксперты в среднем прогнозировали прибыль Citigroup на уровне $1,21 на акцию, выручку - $17,39 млрд.

Между тем Wells Fargo продемонстрировал смешанные результаты. Его чистая прибыль выросла на 6%, а выручка не изменилась в годовом выражении. Аналитики, наоборот, прогнозировали рост выручки при сохранении показателя прибыли.

Акции JPMorgan подешевели на 0,9%, Citi - на 0,45%, цена бумаг Wells Fargo снизилась на 1,1%.

Котировки акций компании в сфере кибербезопасности CyberArk Software опустились на 16% на фоне слабой отчетности.

Между тем капитализация Boeing Co. выросла на 1,1% после того, как аналитики JPMorgan улучшили свои рекомендации для акций компании и повысили прогноз их стоимости.

Индекс Dow Jones Industrial Average 14 июля повысился на 84,65 пункта (0,39%) и составил 21637,74 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 11,44 пункта (0,47%) - до 2459,27 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 38,03 пункта (0,61%) и составил 6312,47 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в понедельник на сильных статданных из Китая, пишет MarketWatch.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific вырос на 0,2%. На минувшей неделе индикатор повысился на 3,1%.

Японские биржи в понедельник закрыты в связи с праздником (День моря).

Гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,3%, тогда как раньше падение достигало 2,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился менее чем на 0,1%, индийский Sensex вырос на 0,3%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,1%.

Южнокорейский Kospi растет на 0,4% и может завершить торги на рекордной отметке в истории.

Как сообщалось, экономика Китая продолжила расти высокими темпами во втором квартале, прибавив 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как и в предыдущие три месяца. Опрошенные Bloomberg эксперты в среднем ожидали повышения на 6,8%. По сравнению с первым кварталом года экономика страны выросла на 1,7%.

Китайские власти пытаются сбалансировать риски, сдерживая избыточное кредитование и рост долгов госкомпаний. При хорошем росте инвестиций (8,6%) увеличение ВВП было поддержано во втором квартале также высоким спросом на рынке недвижимости и увеличением экспорта на 8,5% за январь-июнь.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в понедельник на ожиданиях роста мирового спроса на топливо во втором полугодии.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск поднялась на 15 центов (0,31%) - до $49,06 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на $0,12 (0,26%) - до $46,66 за баррель.

В прошлую пятницу Brent подорожала на $0,49 (1,01%), до $48,91 за баррель, WTI - на $0,46 (1%), до $46,54 за баррель. Недельный рост превысил 5%.

Мировые запасы нефти будут сокращаться активнее во втором полугодии на фоне повышения глобального спроса и выполнения условий соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК, сказал представитель Кувейта в картеле Хаитам аль-Гаис.

"Рынок ждет увеличения спроса в третьем квартале благодаря сезонным факторам, - говорит аналитик Kiwoom Securities Ким Юми. - Впрочем, есть вероятность увеличения рисков, связанных с предложением, особенно со стороны США после того, как пиковый сезонный спрос на топливо сойдет на нет в четвертом квартале".

Между тем нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила в прошлую пятницу, что количество нефтяных буровых установок в эксплуатации в США на минувшей неделе увеличилось на две единицы, до 765. Рост показателя стал минимальным с мая.