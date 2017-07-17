На рынке рублевых корпоративных бондов в понедельник не сложится ярко выраженной динамики цен

Москва. 17 июля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу, при этом Dow Jones и S&P 500 завершили торги на максимальных отметках в истории, Nasdaq совсем немного не дотянул до рекорда. Ряд слабых статданных по экономике США понизил вероятность скорого повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой, полагают участники рынка. Так, розничные продажи в США в июне сократились на 0,2% по сравнению с маем, хотя эксперты ожидали роста показателя на 0,1%. Майское снижение, между тем, было пересмотрено с 0,3% на 0,1%. Июньские розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов (так называемая "контрольная группа") - показатель, используемый для расчета ВВП США, - сократились на 0,1% вместо ожидавшегося роста на 0,3%.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в прошлом месяце не изменились по сравнению с маем и увеличились на 1,6% относительно июня прошлого года. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,1%, второго - на 1,7%. Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в июне выросли на 0,1% за месяц и на 1,7% - за год.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в понедельник на сильных статданных из Китая. Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific вырос на 0,2%. На минувшей неделе индикатор повысился на 3,1%. Японские биржи в понедельник закрыты в связи с праздником (День моря). Гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,3%, тогда как раньше падение достигало 2,6%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился менее чем на 0,1%, индийский Sensex вырос на 0,3%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,1%. Южнокорейский Kospi растет на 0,4% и может завершить торги на рекордной отметке в истории.

Экономика Китая продолжила расти высокими темпами во втором квартале, прибавив 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как и в предыдущие три месяца. Опрошенные Bloomberg эксперты в среднем ожидали повышения на 6,8%. По сравнению с первым кварталом года экономика страны выросла на 1,7%. Китайские власти пытаются сбалансировать риски, сдерживая избыточное кредитование и рост долгов госкомпаний. При хорошем росте инвестиций (8,6%) увеличение ВВП было поддержано во втором квартале также высоким спросом на рынке недвижимости и увеличением экспорта на 8,5% за январь-июнь.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок повышаются в понедельник на ожиданиях роста мирового спроса на топливо во втором полугодии. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск поднялась на 0,18% - до $49 за баррель. Нефть WTI с поставкой в сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на 0,13% - до $46,81 за баррель. Мировые запасы нефти будут сокращаться активнее во втором полугодии на фоне повышения глобального спроса и выполнения условий соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК, сказал представитель Кувейта в картеле Хаитам аль-Гаис. Между тем нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила в прошлую пятницу, что количество нефтяных буровых установок в эксплуатации в США на минувшей неделе увеличилось на две единицы, до 765 штук (рост показателя стал минимальным с мая).

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,547 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,312 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 июля вырос на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,48 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,09%, поднявшись до 516,91 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001P-05" (+1,72%), "Внешэкономбанк БО-04" (+0,47%) и "Бинбанк БО-05" (+0,31%), а в лидерах снижения - "Акрон БО-03" (-0,84%), "МТС-001P-01" (-0,31%) и "Роснефть-001Р-02" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" планирует 17-18 июля провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Бумаги имеют 4 полугодовых купона. Техническое размещение 2-летних бумаг запланировано на 20 июля. Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов серии 001P объемом до 5 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

Инвестиционная компания "МультиБотСистемс" 21 июля разместит биржевые облигации серии БО-01 на 2 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 6 лет. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставка 1-го купона облигаций будет определена на конкурсе. При этом ставки 2-24 купонов, согласно проспекту облигаций, устанавливаются равными ключевой ставке ЦБ, действовавшей в 5-й рабочий день до начала данного купона, плюс 3 процентных пункта.

ОАО "Открытие холдинг" установило ставку 7-го купона биржевых облигаций серии БО-03 объемом 42 млрд рублей на уровне 11,5% годовых. Размещение облигаций БО-03 объемом 5 млрд рублей прошло в июле 2014 года. С мая 2015 года по апрель 2016 года эмитент доразместил выпуск на сумму 37 млрд рублей. Таким образом, после доразмещения объем выпуска в обращении составляет 42 млрд рублей. Трехлетние облигации имеют 6 полугодовых купонов. Ставка 1-4-го купонов была установлена в размере 12,5% годовых, 5-6-го купонов - 12% годовых. По выпуску предусмотрена оферта 28 июля 2017 года. Дата погашения займа - 17 июля 2027 года.