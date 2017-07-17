Индекс ММВБ может сделать еще один шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 2000 пунктов - ИК "ФИНАМ"

"Покупки в наших бумагах будут поддержаны ситуацией на рынке энергоносителей, где на фоне данных Baker Hughes, показавших рост количества работающих нефтяных буровых установок лишь на 2 штуки, нефть марки Brent смогла преодолеть отметку $49, после чего перешла в "боковое" движение у этого уровня. Российские "быки" будут поддержаны динамикой внешних фондовых площадок. В пятницу в США индексы Dow Jones и S&P 500 выросли на 0,4% и 0,5% соответственно. В Азии в связи с отсутствием торгов в Японии основным индикатором для наших игроков станет динамика китайского Shanghai Composite, который теряет 0,7%, что сдержит покупки в наших акциях. В сложившихся условиях мы ожидаем роста российского рынка в начале торгов, в результате чего индекс ММВБ может сделать еще один существенный шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 2000 пунктов. В дальнейшем российские активы могут быть поддержаны ростом европейских индексов и восстановлением рынка энергоносителей. При этом существенные изменения в настроения игроков может внести публикация данных по инфляции еврозоне. Во второй половине дня инвесторы обратят внимание на публикацию статистики в США, где сегодня выйдет индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка", - комментирует ситуацию аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.