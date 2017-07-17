Сегодня ждем небольшого отката нефти - Промсвязьбанк

"Нефть вплотную подошла к 50-дневной средней, тем не менее, сегодня технически мы ждем небольшого отката, однако к концу недели рассчитываем, что ей удастся закрепиться в коридоре 49-51 доллар/баррель. Представитель Кувейта сообщил, что мировые запасы нефти будут сокращаться сильнее во втором полугодии на фоне роста глобального спроса на нефть и выполнения условий соглашения ОПЕК+. Китайские НПЗ активно наращивают выпуск нефтепродуктов – по данным за июнь, они производили 11,2 млн барр./день, что близко к историческому рекорду декабря 2016 года. Мы ожидаем, что в 3 квартале все-таки сезонный фактор "возьмет свое»", и это окажет нефти поддержку", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.