В начале дня доллар попытается удержать позиции выше 59 рублей - ИК "ФИНАМ"

"На валютной секции Московской биржи после существенного укрепления в пятницу сегодня мы ожидаем перехода рубля в консолидацию у достигнутых уровней. Так, доллар в начале дня попытается удержать позиции выше ближайшей поддержки, расположенной на уровне 59 рублей. Однако в случае продолжения позитивной динамики на рынке энергоносителей "медведи" в ходе торгов могут взять инициативу в свои руки и попытаться пробить эту отметку", – указывает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.