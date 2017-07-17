Индекс РТС сегодня может прибавить еще 0,5% - Алор Брокер

"Российский фондовый рынок, догоняя зарубежные площадки, демонстрирует положительную динамику, индекс РТС сегодня может прибавить еще 0,5%. Некоторое давление на рынке оказывает ситуация с банком "Югра" (входит в топ-50 российских банков), у которого ЦБ РФ может отозвать лицензию. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Яндекса", "Уралкалия", "МТС" и "Сбербанка", цены которых пробивают локальные максимумы на фоне корпоративных новостей и хороших финансовых показателей эмитентов", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.