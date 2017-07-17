Фондовые торги начнутся вблизи 1960 пунктов ММВБ - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций продолжает двигаться вверх на фоне благоприятного сочетания факторов. Во-первых, стоит отметить резкое повышение спрос на активы развивающихся рынков, что может являться реакцией на ослабление доллара против большинства валют, подстегивающее повышение цен на товарные активы. Во-вторых, российские активы выглядят привлекательно с точки зрения стоимостных оценок и уровня дивидендной доходности, следствием этого является быстрое закрытие экс-дивидендных "гэпов", сокращение потенциала роста к фундаментально обоснованным уровням по индексу, достигших максимальных значений с 2015 года после коррекции в 1-м полугодии. Кроме того, уверенный рост рынка может являться следствием проявления эффекта от реинвестирования дивидендов. Сегодня к открытию торгов сформировался нейтральный внешний фон, что приведет к открытию рынка вблизи 1960 пунктов ММВБ. В понедельник последний день с дивидендами торгуются акции "ФСК ЕЭС", "Россетей" и "Сургутнефтегаза"; 2 дня до отсечки осталось по акциям "Газпрома", "Алросы" и "Транснефти", - отмечает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.