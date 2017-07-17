Открытие сегодня ожидаем в районе 1960-1965 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивное. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подтянулись к отметке в $49 за баррель на фоне вышедших лучше ожиданий данных статистики, указавших на ускорение роста китайской экономики. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1960-1965 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор предпримет попытку продолжить свою локальную восходящую тенденцию, берущую отсчет с середины июня", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.