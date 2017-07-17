Возможна приостановка наметившегося ранее повышения по российским фондовым индексам - ИФ "Олма"

Цены на нефть Brent остаются вблизи $49 за баррель, а индекс доллара (DXY) – вблизи 95, что формирует среду, благоприятную для российского рынка акций. Вместе с тем, обращает внимание ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев, в начале торгов не исключена приостановка наметившегося ранее повышения по российским фондовым индексам – движение пока не приняло устойчивого характера. Данные по экономике Китая, опубликованные сегодня утром (ВВП, оборот розничной торговли, промпроизводство) оказались в среднем лучше прогнозов, но не вызвали положительной реакции на китайском фондовом рынке - трейдеры связывают с улучшением экономической ситуации риски отказа от стимулирующих мер. На валютном рынка в начале торгов также возможна приостановка снижения по паре доллар-рубль немногим выше 59.