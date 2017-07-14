Рубль вечером в пятницу усилил рост благодаря дорожающей нефти и падению доллара на Forex

Москва. 14 июля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" вечером в пятницу, рубль растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и падению доллара на Forex.

Курс доллара США составил 59,07 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 75 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 67,66 руб./EUR1, опустившись на 52 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 64,65 копейки - до 62,94 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил рост к доллару и евро на вечерних торгах пятницы благодаря росту цен на нефть, а также заметному снижению доллара на мировом валютном рынке на разочаровывающих данных по инфляции и розничным продажам в США, публикация которых состоялась в пятницу. Оказавшиеся хуже ожиданий данные за июнь усиливают уверенность инвесторов в отказе ФРС США от более быстрого ужесточения монетарной политики.

Нефть завершает неделю в "зеленой зоне" на сигналах сокращения запасов топлива в мире - за пятидневку Brent подорожал на 4,3%, WTI - на 4,8%. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,97% - до $48,89 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,98% - до $46,53 за баррель.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" аналитик ГК "Финам" Богдан Зварич, на последних торгах недели рубль чувствует себя очень неплохо. "Рубль повышается благодаря нескольким основным факторам. В первую очередь, это рост цен на нефть и подготовка к налоговому периоду. Котировки "черного золота" вплотную подобрались к отметке $49 за баррель в ожидании данных по буровым установкам в США от Baker Hughes, и если они окажутся лучше ожиданий рынка, это может подтолкнуть нефть выше $49 за баррель. На этом фоне с учетом активности экспортеров, готовящихся к налоговым выплатам, рубль существенно укрепляется в основных валютных парах. Доллар подошел к отметке 59 руб./$1, которая выступает для него ближайшей поддержкой и, если "медведям" удастся преодолеть этот рубеж, это станет сигналом к дальнейшему снижению пары "доллар-рубль" и ее возможному закреплению в коридоре 57,5-59 руб./$1", - сказал Б.Зварич.

"Российский рубль устанавливает корреляцию с нефтью тогда, когда это выгодно большей части участников рынка. Доллар США в пятницу вечером отошел к 59,1 руб./$1, но уже чуть ниже "американец" будет привлекательным для покупок - и шансы на восстановление к 60-60,5 руб./$1 очень велики. В начале следующей недели инвесторы и займутся этими процессами. Велика вероятность, что от области $49-50 за баррель Brent нефть начнут активно продавать, поскольку фактор избыточного сырьевого предложения в мире никуда не делся", - считает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

"В пятницу на мировом валютном рынке Forex индекс доллара опускался до новых минимумов с начала года после выхода оказавшейся хуже ожиданий статистики по розничным продажам и индексу потребительских цен в США. В свою очередь, цены на нефть в течение дня преодолевали отметку в $49 за баррель по марке Brent. В этих условиях рубль большую часть дня укреплялся к доллару, прибавляя более 70 копеек к уровню закрытия четверга, однако в целом пара "доллар-рубль" так и не смогла продвинуться ниже 59,1 руб./$1. В начале следующей недели стартует очередной налоговый период, что должно оказать поддержу рублю. При условии сохранения стабильного геополитического фона пара "доллар-рубль" могла бы продвинуться в сторону 58,5 руб./$1 и ниже", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 30,3 копейки, до 59,88 руб./$1, и опустил курс евро на 45,42 копейки, до 68,36 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 43,87 копейки по отношению к четвергу и составил 59,5841 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы опустился на 50,03 копейки по отношению к 13 июля и составил 59,4992 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 288,432 млн, из которых $1 млрд 502,601 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 785,831 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 42,25 копейки к четвергу - до 68,1479 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы поднялся на 48,82 копейки по отношению к 13 июля и составил 68,0126 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR410,478 млн, из которых EUR176,873 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR233,605 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) почти не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 9,17%, ставка на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 9,2% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила также 1 б.п. и составила 9,24% годовых, ставки на 3 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего дня - 9,22% и 9,14% годовых соответственно.

"Перспективы рынка МБК в ближайшие несколько дней выглядят не слишком позитивными. В понедельник стартует налоговый период июля, который до конца месяца потребует 1,4 трлн рублей, при этом 500 млрд рублей из них пойдет на уплату страховых взносов уже в понедельник", - считает В.Евстифеев.