Цены евробондов РФ по итогам недели заметно подросли благодаря мягкой риторике главы ФРС США

Москва. 14 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели заметно подросли на фоне роста у инвесторов "аппетита к риску" благодаря относительно мягкой риторике главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен в ходе выступления с полугодовым докладом в Конгрессе США.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также подросли в цене, но их темпы роста были более скромными, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов; исключение составили лишь евробонды с погашением в 2030 году.

Тенденция к росту в секторе российских еврооблигаций сформировалась в первый же торговый день недели - цены росли в рамках коррекции после падения предыдущей недели на фоне активизации спроса мировых инвесторов на подешевевшие долговые бумаги emerging markets после их затяжного падения. Основные причины как коррекционного роста, так и наблюдавшегося ранее падения лежали не внутри страны, а имели внешнее происхождение. Под влиянием целого ряда заявлений со стороны руководств мировых центробанков участники рынка в конце июня - начале июля стали закладывать в цены более быстрое завершение стимулирующих программ, чем ожидалось еще в первом квартале года. Это вызвало волну фиксации прибыли на всех развивающихся рынках, и российские евробонды в этом плане не были исключением.

В начале торгов во вторник на рынке российских еврооблигаций наблюдалось умеренное ценовое снижение на фоне как негативной динамики базовых активов (доходность десятилетних US Treasuries в начале дня достигала 2,39% годовых), так и очередной волны снижения нефтяных цен. Вместе с тем во второй половине дня ситуация как в секторе базовых активов, так и на мировых нефтяных площадках стабилизировалась, и котировки в большинстве своем вернулись к уровням закрытия предыдущего дня. Этот разворот на рынках в итоге позитивно сказался и на динамике отечественных евробондов, которые в свою очередь также отыграли утреннее снижение.

Центральным событием для долговых рынков в середине недели стало выступление главы ФРС Дж.Йеллен перед Конгрессом США и предшествовавшая ему публикация тезисов. Дж.Йеллен отметила, что постепенное повышение базовой процентной ставки Федрезерва будет оправданным в ближайшие несколько лет, при этом ключевым моментом неопределенности в экономике является показатель инфляции. Риторика главы ФРС была достаточно осторожной: она указала на опасность длительного нахождения инфляции ниже целевого уровня 2% и сообщила, что Федрезерв скорректирует подход к политике, если такая ситуация будет сохраняться в будущем. Это привело к пересмотру рыночной вероятности подъема ставки ФРС до конца года с 49% до 43%, значительному росту котировок гособлигаций и укреплению валют emerging markets.

На этом фоне заметно выросли в цене практически все выпуски отечественных евробондов, причем рост котировок наиболее "длинных" бумаг с погашением в 2042-2047 годах достигал 150-160 базисных пунктов, а их доходности снизились в среднем на 10 базисных пунктов.

После бурного роста среды котировки российских еврооблигаций 13 июля слегка снизились в рамках коррекции вслед за ценами облигаций других emerging markets и американских казначейских обязательств.

Однако в последний день недели рост российских еврооблигаций вновь возобновился, чему способствовали как растущие в цене US Treasuries, так новая волна повышения на мировых нефтяных площадках, где котировки Brent в ходе торгов локально превышали отметку $49 за баррель.

В результате стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,18% и составила 120,27% от номинала (спред к четырехлетним US Treasuries сузился за пять торговых дней не изменился и 14 июля составил 66 базисных пунктов).

Вместе с тем еврооблигации с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 2,5%, с погашением в 2042 году - на 2,55% (спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 13 пунктов и составил 259 базисных пунктов). Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали на 1,05%, бумаги с погашением в 2023 году - на 0,61% (их спред к US Treasuries сузился на 3 пункта - до 174 базисных пунктов), бумаги с погашением в 2020 году прибавили в цене 0,36%, а с погашением в 2018 году - 0,05%.

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за неделю на 2,36% - до 100,96% от номинала (доходность снизилась на 15 пунктов и оставила 5,19% годовых), новый десятилетний выпуск прибавил в цене 1,22%, поднявшись до 100,23% от номинала (его доходность снизилась на 15 пунктов - до 4,22% годовых).

В секторе валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не сформируется какой-либо ярко выраженной тенденции на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, большое влияние на рынок российских еврооблигаций будут оказывать такие факторы, как ожидания относительно дальнейшей денежно-кредитной политики мировых центробанков, публикующаяся макроэкономическая статистика в США и еврозоне, а также динамика цен на нефть, где в последнее время наблюдается повышенная волатильность.