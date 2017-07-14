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14 июля 2017 года 19:43

Рынок акций на неделе вырос вслед за нефтью

Рынок акций РФ во вторую неделю июля вырос по индексам за счет подорожавшей нефти, однако сопутствующее укрепление рубля сдерживало подъем индекса ММВБ. Также некоторое давление на рынок оказали отсечки дивидендов ряда крупных компаний.

В период с 10 по 14 июля индекс ММВБ вырос на 2,5% - до 1960,69 пункта (максимум с конца мая), индекс РТС прибавил 4,9% и достиг 1044,27 пункта; доллар подешевел на 1,22 рубля, а сентябрьская нефть Brent подорожала на 4,5% или $2,1.

Неделя началась с роста выше 1000 пунктов по индексу РТС на фоне подъема мировых фондовых площадок и подорожавшей нефти, раллировали бумаги энергетических компаний на новостях о дивидендах. Так, Минэкономразвития предложило сохранить уровень 50% от прибыли в качестве ориентира по размеру дивидендных выплат госкомпаний за 2017 год. Индекс ММВБ превысил 1925 пунктов, нефть Brent превысила $47 за баррель.

Сдерживающим для покупателей фактором выступили неоднозначные итоги встречи президентов РФ и США на саммите G20, которые участники назвали позитивными и продуктивными. Однако президент США Д.Трамп заявил, что до урегулирования кризисов в Сирии и на Украине США не снимут санкции с России.

Во вторник рынок акций поднялся к 1940 пунктам по индексу ММВБ за счет подорожавшей нефти и ослабления рубля, сдерживающим фактором для "быков" выступили опасения введения новых санкций к России со стороны США. Индекс РТС просел к 1000 пунктам на фоне роста доллара к отметке 61 руб.

Освобожденные от участия в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи Ливия и Нигерия за последнее время нарастили производство нефти до многолетних максимумов – это вызывает опасения, что такая ситуация нивелирует усилия остальных стран по ребалансировке рынка.

В среду подъем рынка акций продолжился вслед за фондовыми площадками Европы и США, однако позитивный импульс ослабила нефть, растерявшая часть роста после выхода статистики Минэнерго США о запасах и добыче сырья. Индекс ММВБ превысил 1950 пунктов, РТС - 1025 пунктов, в росте лидировали обновившие исторические максимумы акции "Аэрофлота" (+3,6%, до 225 рублей) перед отсечкой дивидендов.

Нефть Brent днем поднималась вплотную к $49 за баррель на статистике Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов нефти в США сразу на 8,1 млн баррелей за неделю (ожидалось снижение на 2,9 млн баррелей). Однако вышедшая вечером в среду статистика Минэнерго США о запасах нефти оказалась менее оптимистичной, чем данные API, и продолжился рост добычи (+0,6% за неделю, до почти 9,4 млн б/с). В итоге нефть Brent откатилась ниже $48 за баррель.

В четверг индекс ММВБ поднялся к 1960 пунктам, РТС – к 1030 пунктам вслед за мировыми фондовыми площадками и возобновившей рост нефтью (Brent поднялся к $48,4 за баррель). Раллировали акции "Яндекса" (+16,3%) на новостях о соглашении с Uber об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России и в ряде стран (бизнес оценивается в $3,725 млрд), и упали акции "Аэрофлота" (-6%) из-за отсечки дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен заявила, что постепенное повышение базовой процентной ставки Федрезерва будет оправданным в ближайшие несколько лет, при этом ключевым моментом неопределенности в экономике является показатель инфляции. Кроме того, ФРС приняла решение приступить к началу сокращения объема активов на балансе, этот показатель вернется к нормальному уровню примерно в 2022 году. Инвесторы в целом сочли ее доклад достаточно умеренным с точки зрения дальнейшего курса ДКП.

Под занавес недели рынок акций сохранил позитивный импульс, хотя по отдельным бумагам отмечалась фиксация прибыли и коррекция вниз. Индекс ММВБ поднялся к 1960 пунктам, индекс РТС превысил 1040 пунктов на фоне укрепления рубля (доллар упал к 59,1 руб.) и роста нефти Brent к $49 за баррель. Поддержку нефти оказал отчет Международного энергетического агентства (МЭА), которое улучшило оценку повышения мирового спроса на нефть в текущем году и сообщило о сокращении запасов топлива в развитых странах.

В США старт сезона квартальных отчетов оказался позитивным (лучше ожиданий отчитались банки JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo), но настроения инвесторов подпортила статистика. Так, розничные продажи в США в июне снизились на 0,2%, при прогнозах роста на 0,1%, а потребительские цены не изменились, тогда как ожидалось повышение на 0,1%.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка смотрелись акции "Яндекса" (+18%), "префы" "Транснефти" (+12%) и Сбербанка (+10%); хуже рынка выглядели "префы" "Мечела" (-10%), бумаги АО "Группа Черкизово" (-4%), "Детского мира" (-2%).

Дальнейший подъем рынка акций может быть ограничен возможной коррекцией нефти вниз, поскольку рубеж $50 за баррель Brent выступит непреодолимым сопротивлением из-за роста добычи в США и сохраняющимся избытком предложения. Поддержку нефтяной рынок может получить в случае, если Ливия и Нигерия присоединятся к соглашению об ограничении добычи стран ОПЕК+, что маловероятно. Коридор для индекса ММВБ на неделе может составить 1920-2000 пунктов, для индекса РТС - 1000-1070 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: /Финмаркет/
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