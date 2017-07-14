Рынок акций на неделе вырос вслед за нефтью
В период с 10 по 14 июля индекс ММВБ вырос на 2,5% - до 1960,69 пункта (максимум с конца мая), индекс РТС прибавил 4,9% и достиг 1044,27 пункта; доллар подешевел на 1,22 рубля, а сентябрьская нефть Brent подорожала на 4,5% или $2,1.
Неделя началась с роста выше 1000 пунктов по индексу РТС на фоне подъема мировых фондовых площадок и подорожавшей нефти, раллировали бумаги энергетических компаний на новостях о дивидендах. Так, Минэкономразвития предложило сохранить уровень 50% от прибыли в качестве ориентира по размеру дивидендных выплат госкомпаний за 2017 год. Индекс ММВБ превысил 1925 пунктов, нефть Brent превысила $47 за баррель.
Сдерживающим для покупателей фактором выступили неоднозначные итоги встречи президентов РФ и США на саммите G20, которые участники назвали позитивными и продуктивными. Однако президент США Д.Трамп заявил, что до урегулирования кризисов в Сирии и на Украине США не снимут санкции с России.
Во вторник рынок акций поднялся к 1940 пунктам по индексу ММВБ за счет подорожавшей нефти и ослабления рубля, сдерживающим фактором для "быков" выступили опасения введения новых санкций к России со стороны США. Индекс РТС просел к 1000 пунктам на фоне роста доллара к отметке 61 руб.
Освобожденные от участия в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи Ливия и Нигерия за последнее время нарастили производство нефти до многолетних максимумов – это вызывает опасения, что такая ситуация нивелирует усилия остальных стран по ребалансировке рынка.
В среду подъем рынка акций продолжился вслед за фондовыми площадками Европы и США, однако позитивный импульс ослабила нефть, растерявшая часть роста после выхода статистики Минэнерго США о запасах и добыче сырья. Индекс ММВБ превысил 1950 пунктов, РТС - 1025 пунктов, в росте лидировали обновившие исторические максимумы акции "Аэрофлота" (+3,6%, до 225 рублей) перед отсечкой дивидендов.
Нефть Brent днем поднималась вплотную к $49 за баррель на статистике Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов нефти в США сразу на 8,1 млн баррелей за неделю (ожидалось снижение на 2,9 млн баррелей). Однако вышедшая вечером в среду статистика Минэнерго США о запасах нефти оказалась менее оптимистичной, чем данные API, и продолжился рост добычи (+0,6% за неделю, до почти 9,4 млн б/с). В итоге нефть Brent откатилась ниже $48 за баррель.
В четверг индекс ММВБ поднялся к 1960 пунктам, РТС – к 1030 пунктам вслед за мировыми фондовыми площадками и возобновившей рост нефтью (Brent поднялся к $48,4 за баррель). Раллировали акции "Яндекса" (+16,3%) на новостях о соглашении с Uber об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России и в ряде стран (бизнес оценивается в $3,725 млрд), и упали акции "Аэрофлота" (-6%) из-за отсечки дивидендов с учетом расчетов "Т+2".
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен заявила, что постепенное повышение базовой процентной ставки Федрезерва будет оправданным в ближайшие несколько лет, при этом ключевым моментом неопределенности в экономике является показатель инфляции. Кроме того, ФРС приняла решение приступить к началу сокращения объема активов на балансе, этот показатель вернется к нормальному уровню примерно в 2022 году. Инвесторы в целом сочли ее доклад достаточно умеренным с точки зрения дальнейшего курса ДКП.
Под занавес недели рынок акций сохранил позитивный импульс, хотя по отдельным бумагам отмечалась фиксация прибыли и коррекция вниз. Индекс ММВБ поднялся к 1960 пунктам, индекс РТС превысил 1040 пунктов на фоне укрепления рубля (доллар упал к 59,1 руб.) и роста нефти Brent к $49 за баррель. Поддержку нефти оказал отчет Международного энергетического агентства (МЭА), которое улучшило оценку повышения мирового спроса на нефть в текущем году и сообщило о сокращении запасов топлива в развитых странах.
В США старт сезона квартальных отчетов оказался позитивным (лучше ожиданий отчитались банки JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo), но настроения инвесторов подпортила статистика. Так, розничные продажи в США в июне снизились на 0,2%, при прогнозах роста на 0,1%, а потребительские цены не изменились, тогда как ожидалось повышение на 0,1%.
По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка смотрелись акции "Яндекса" (+18%), "префы" "Транснефти" (+12%) и Сбербанка (+10%); хуже рынка выглядели "префы" "Мечела" (-10%), бумаги АО "Группа Черкизово" (-4%), "Детского мира" (-2%).
Дальнейший подъем рынка акций может быть ограничен возможной коррекцией нефти вниз, поскольку рубеж $50 за баррель Brent выступит непреодолимым сопротивлением из-за роста добычи в США и сохраняющимся избытком предложения. Поддержку нефтяной рынок может получить в случае, если Ливия и Нигерия присоединятся к соглашению об ограничении добычи стран ОПЕК+, что маловероятно. Коридор для индекса ММВБ на неделе может составить 1920-2000 пунктов, для индекса РТС - 1000-1070 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".