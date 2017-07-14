Рынок акций РФ провел пятницу в консолидации из-за укрепления рубля, неделю закрыл ростом

Москва. 14 июля. Российский рынок акций в пятницу провел торги под флагом консолидации на фоне смешанных факторов - рост нефти компенсировался укреплением рубля, что поддержало рост индекса РТС и оказало давление на индекс ММВБ; раллировали в пятницу акции "Дикси групп" на новостях о планах компании выкупить пакет своих акций на 2,5 млрд рублей.

По итогам пятницы индекс ММВБ составил 1960,69 пункта (+0,04%), индекс РТС - 1044,27 пункта (+1,4%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4,4%.

Доллар упал до 59,13 рубля (-0,69 рубля).

За неделю индексы ММВБ и РТС выросли на 2,5-4,9%, доллар подешевел на 1,22 рубля.

В лидерах роста в пятницу выступили акции "Дикси групп" (+5,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9%).

Дочерняя структура ритейлера - АО "Дикси юг" - может выкупить с рынка в течении 12 месяцев до 10% акций "Дикси групп" по рыночной цене на 2,5 млрд рублей. На данный момент АО "Дикси юг" владеет 3 млн 41,339 тыс. обыкновенных акций ПАО "Дикси групп" (2,4% акционерного капитала).

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендной составляющей (с учетом расчетов "Т+2") акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,3%) и "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,9%).

Также упали акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,4% и -4,1% "префы"), "Мосбиржи" (-2,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "Сургутнефтегаза" (-1,4% и -1,6% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%).

В Азии в пятницу динамика индексов была разнополярной, но неделя закрылась максимальным ростом с марта, в Европе настроения к вечеру ухудшились (FTSE просел на 0,5%), однако плюсует Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

В США старт сезона квартальных отчетов оказался позитивным (лучше ожиданий отчитались банки JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo), но настроения инвесторов подпортила статистика. Так, розничные продажи в США в июне снизились на 0,2% при прогнозах роста на 0,1%, а потребительские цены не изменились, тогда как ожидалось повышение на 0,1%.

Между тем, лучше ожиданий оказались данные по промпроизводству в США: в июне показатель вырос на 0,4% к маю при прогнозах роста на 0,3%.

Нефть после локальной коррекции возобновила рост, подогретый ранее отчетом Международного энергетического агентства (МЭА).

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $48,82 за баррель (+0,8% и +1,4% в четверг), августовская цена WTI - $46,45 за баррель (+0,8% и +1,3% накануне).

МЭА усомнилось в том, что ребалансировка нефтяного рынка идет, как ожидалось, но при этом улучшило оценку повышения мирового спроса на нефть в текущем году и сообщило о сокращении запасов топлива в развитых странах.

Аналитики агентства прогнозируют увеличение добычи нефти странами не-ОПЕК в 2017 году на 0,7 млн баррелей в сутки, в 2018 году - на 1,4 млн б/с. Основной рост обеспечат США - на 610 тыс. б/с и 1,045 млн б/с соответственно. Также сильный вклад в рост поставок внесут Бразилия, Канада и Казахстан, в то время как лидерами снижения будут Мексика и Китай.

Между тем МЭА повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2017 году на 100 тыс. б/с и теперь ожидает повышения до 98 млн б/с. Мировой спрос после снижения на 1 млн б/с в первом квартале существенно вырос во втором - на 1,5 млн б/с, пишет агентство.

Как отмечают аналитики ИК "Велес Капитал", внешний фон для рынка акций в пятницу оказался нейтральным, Америка подросла, несмотря на разочаровывающие данные о розничных продажах и инфляции в июне. Возможно, что американскому центробанку придется несколько сбавить темп подъема учетной ставки до выхода более качественных данных.

По словам эксперта компании "Международный финансовый центр" Константина Жуковского, рубль укрепился на фоне роста нефти и слабости доллара на рынке Forex после выступления главы ФРС Джанет Йеллен, которая не преподнесла никаких сюрпризов. Причиной продаж "американца" стали неоправданные ожидания рынка, которые в какой-то степени были перегретыми. На фоне разочарования "быков" по доллару, которые рассчитывали получить более агрессивные сигналы от главы центробанка, рубль воспользовался ситуацией для отскока.

Нефть торгуется на недельных максимумах, но эта динамика цен не внушает доверия и выглядит слишком робкой. По крайней мере, предпосылок для возвращения выше психологически значимого уровня $50 за баррель по-прежнему нет. На этой неделе активизировались разговоры о том, что ОПЕК может попросить Ливию и Нигерию присоединиться к соглашению по ограничению добычи. Нигерия уже отреагировала - министр энергетики заявил, что страна готова поддержать инициативу своих коллег, но только после того, как стабилизирует добычу на уровне 1,8 млн б/с. Пока рынок не знает, как реагировать на этот ответ: с одной стороны, радует, что Нигерия не отказалась от предложения наотрез, с другой - столь туманные обещания еще ничего не значат. В целом картина на рынке "черного золота" преимущественно остается негативной, но локальный подъем спроса на актив определенно служит опорой для рубля в краткосрочной перспективе.

Поступающая статистика из США говорит в пользу того, что Федрезерв возьмет паузу в повышении ставки.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимира Зотова, рубль укрепляется в условиях позитивного фона на глобальных площадках, а также приближающегося налогового периода. Кроме того, российская валюта пользуется слабостью доллара после осторожных заявлений главы ФРС Дж.Йеллен, воспринятых инвесторами как сигнал о временном отказе от политики повышения ставок.

Настроения на рынке нефти остаются оптимистичными в условиях сокращения запасов в США и повышения прогноза МЭА по глобальному спросу в 2017 году до 98 млн б/с. Однако одновременно фиксируется увеличение производства в Саудовской Аравии, Ливии и Нигерии. Теперь важно проследить за публикацией недельной статистики по количеству буровых установок.

Давление на ожидания игроков продолжают оказывать новости о внесении на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США законопроекта о расширении санкций против России. По некоторым данным, конгрессмены уже в пятницу могут устранить процедурные противоречия в документе. Такая спешка, отмечают наблюдатели, связана со скандалом вокруг сына президента Дональда Трампа, который якобы поддерживал связь с "близким к Кремлю" юристом Натальей Весельницкой.

Резонанс вызвали заявления Эльвиры Набиуллиной на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге: глава российского Центробанка подчеркнула отсутствие планов по повышению ключевой ставки на ближайшем заседании регулятора 28 июля. Итоговое решение по кредитно-денежной политике будет зависеть от комплекса факторов, и в первую очередь - от динамики инфляционных ожиданий, добавила Э.Набиуллина.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, акции чувствительных к курсу рубля компаний (металлурги, "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS)) показали динамику хуже рынка. Интересной новостью стало решение Арбитражного суда Ростовской области, который постановил взыскать с "Мечела" в пользу Ростовского металлургического завода 12,7 млрд рублей. В качестве индикатора общего отношения к российским активам продолжают расти бумаги банковского сектора.

Первые банковские отчеты в США за второй квартал оказались лучше ожиданий, но розничные продажи в США в июне снизились, тем самым сократив повод для агрессивного повышения ставки ФРС. Для российских активов ситуация вновь складывается вполне позитивная. Слабый доллар поддерживает нефть и обеспечивает укрепление рубля. Для отдельных бумаг подобная ситуация носит негативный характер, но общее влияние все же положительное. Скорее всего, индекс ММВБ закроет неделю выше 1950 пунктов, что повышает вероятность дальнейшего роста до 2000 пунктов.

Как отмечает портфельный управляющий GHP Group Алена Николаева, Федрезерв США подтвердил уверенность в том, что экономика США будет расти, а это даст "зеленый свет" дальнейшему повышению ставок. Однако регулятор обеспокоен слабыми темпами инфляции (по последним данным, +1,6% г/г), которые значительно отстают от целевых уровней в 2%, но рассчитывает на улучшение ситуации при поддержке рынка труда.

ФРС обещает приступить к сокращению баланса уже в этом году, однако как и когда это произойдет, пока непонятно. ЕЦБ, в свою очередь, уже снижает объемы покупок ценных бумаг, и возможно, на сентябрьском заседании будет объявлено о дальнейшем сокращении. Глобальный переход ведущих центробанков к более агрессивным монетарным мерам и к сворачиванию программы QE станет важным рубежом для мировой экономики.

Для нефти дальнейшее движение вверх возможно только при поддержке более глобальных факторов, например, при подтверждении работоспособности планов ОПЕК+ по балансировке спроса и предложения. Российский рынок акций завершил неделю на позитивной ноте благодаря поддержке со стороны нефти.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу в росте лидировали "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+10%), бумаги "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+3,9%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+3,5%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,2%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+2,1%).

Подешевели бумаги "Московской ГТС" (MOEX: MGTS) (-11,2% и -7,7% "префы"), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-8%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-6,5%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-4%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-3,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-3,2%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 25,453 млрд рублей (из них 7,029 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).