Рубль развернулся вверх к доллару и евро благодаря повышению нефтяных цен

Москва. 14 июля. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в пятницу, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря повышению нефтяных цен.

Курс доллара США составил 59,6 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 22 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 68,04 руб./EUR1, опустившись на 13,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 18,29 копейки - до 63,4 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 30,3 копейки, до 59,88 руб./$1, и опустил курс евро на 45,42 копейки, до 68,36 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх после небольшого утреннего снижения на фоне ускоривших повышение котировок нефти. Поддержку рублю оказывает также подготовка компаний-экспортеров к налоговому периоду, первые выплаты в рамках которого ожидаются в следующий подельник.

Цены на нефть эталонных марок растут в пятницу и по итогам недели на фоне снижения запасов в США. Как сообщалось, товарные запасы нефти в США на минувшей неделе упали на 7,56 млн баррелей, рекордными темпами с прошлого сентября. Эксперты в среднем ожидали, что отчет укажет на более умеренное снижение запасов - на 2,45 млн баррелей. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,76% - до $48,79 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,78% - до $46,36 за баррель. С начала недели Brent подорожала на 4,3%, WTI - на 4,8%.

"Рубль укрепляется в условиях позитивного фона на глобальных площадках, а также приближающегося налогового периода. Кроме того, российская валюта пользуется слабостью доллара после осторожных заявлений главы ФРС Джанет Йеллен, воспринятых инвесторами как сигнал о временном отказе от политики повышения ставок. Цены на нефть продолжают оставаться в "зеленой зоне" после уверенного роста накануне. Настроения на рынке остаются оптимистичными в условиях сокращения запасов в США и повышения прогноза МЭА по глобальному спросу до 98 млн баррелей в сутки. Однако одновременно фиксируется увеличение производства в Саудовской Аравии, Ливии и Нигерии. Теперь важно проследить за публикацией недельной статистики по количеству буровых установок", - подчеркнул руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

"Влияние нефти и "голубиной" риторики главы Федрезерва США для рубля одинаково позитивны, поскольку оба этих фактора не вынуждают спекулянтов в спешном порядке продавать активы и валюты развивающихся экономик. Для рубля на следующей неделе будет актуально привлечение внутренних ресурсов для первых налоговых выплат. В целом налоговый период июля потребует из банковской системы около 1,4 трлн рублей", - считает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

"В целом, в рубле сейчас отсутствуют какие-либо явные идеи. Цены на нефть находятся примерно на тех же уровнях, что и в начале июня. Выступление Дж.Йеллен с полугодовым докладом перед Конгрессом США смогло способствовать коррекционному восстановлению валют развивающихся рынков, но не изменило общую среднесрочную картину. Пока ожидаем продолжения консолидации пары "доллар-рубль" вблизи отметки 60 руб./$1", - отметил аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) почти не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 9,17%, ставка на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 9,2% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила также 1 б.п. и составила 9,24% годовых, ставки на 3 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего дня - 9,22% и 9,14% годовых соответственно.

"Перспективы рынка МБК в ближайшие несколько дней выглядят не слишком позитивными. В понедельник стартует налоговый период июля, который до конца месяца потребует 1,4 трлн рублей, при этом 500 млрд рублей из них пойдет на уплату страховых взносов уже в понедельник", - считает В.Евстифеев.