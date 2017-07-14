По нефти ожидаем "бокового" движения котировок в границах коридора $48-50 - Бинбанк

"К концу недели нефтяные цены снова пытаются закрепиться на уровнях близких к 49$. Инвесторы удержались от панических реакций, связанных с выходом "слабых" фундаментальных показателей нефтяного рынка. Последние данные, представленные в ежемесячных отчетах ОПЕК и МЭА, свидетельствуют о сохранении избытка предложения на рынке – мировые запасы по истечении 6 месяцев действия пакта ОПЕК+ все еще значительно превышают пятилетние средние уровни, достижение которых является главным условием ребалансировки рынка. Также данные отчетов подтвердили факт нарушения совокупной квоты картеля, более того, одним из "нарушителей" стала Саудовская Аравии – экспортер, который заявлял, что сделает все необходимое для устранения излишков нефти с рынка. Мы не ожидаем реализации резких распродаж актива, как реакции рынка на данные негативные тенденции. Скорее всего, сложившаяся ситуация будет оказывать давление на настроения трейдеров и не позволит активу перейти к существенному росту выше отметки в 50$. От падения в диапазон 40-45$ нефтяные цены удерживают несколько факторов. В текущей ценовой конъюнктуре производство нефти в США демонстрирует замедление своего активного роста, что отражается снижением буровой активности, а также постоянным сокращением запасов сырья в штатах. Рост спроса на энергоноситель остается устойчивым, по данным МЭА, в 2017 году спрос достигнет своего пика в 3 и 4 кварталах и, соответственно, поддержит нефтяные цены. Также картель, возможно, примет решение об ограничении добычи в Ливии и Нигерии, а основные экспортеры снизят объемы поставок на мировые рынки, что окажет позитивный эффект на динамику цен даже в условиях нарушения совокупной квоты ОПЕК по добыче нефти в 32,5 млн барр./сутки. В результате мы полагаем, что динамика нефтяных цен в ближайшее время будет характеризоваться "боковым" движением в границах коридора $48-50. Поводом для более существенного движения цен может стать очередное заседание стран–участников сделки ОПЕК+, которое состоится в Санкт–Петербурге 24 июля. Главными темами обсуждения, скорее всего, станут решения вопросов, связанных с введением квот для Ливии и Нигерии, а также возможности изменения условий пакта в виде увеличения объемов сокращения нефтедобычи", - комментирует ситуацию аналитик Бинбанка Антон Покатович.