Фиксация по индексу ММВБ уже явно назрела - ИК "ФИНАМ"

"Под закрытие рабочей недели ситуация на мировых финансовых рынках остаётся спокойной. Из отдельных российских историй вновь стоит выделить акции "Сбербанка", которые показывают рост более 1% и являются главным "локомотивом" роста российских индексов. Чуть "лучше рынка" сегодня выглядят акции "Магнита" и "Лукойла", а в целом большая часть акций торгуется в слабо негативном ключе. С технической точки зрения, российский рублёвый индекс ММВБ достиг сильного технического уровня сопротивления на отметке 1960. Индекс показывает рекордную серию роста из 10 дней подряд! Фиксация уже явно назрела, и она может начаться в любой момент. Пока стоит рассчитывать на небольшую коррекцию в пределах 1,5% - до отметки 1920 пунктов", - комментирует ситуацию эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.