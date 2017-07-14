Нефть марки Brent поднялась ещё на 1% - ИК "ФИНАМ"

"Котировки нефти сегодня продолжают восстанавливаться. Нефть марки Brent поднялась ещё на 1%, до отметки 48,9$ за баррель. Причин для роста есть несколько. Ходят слухи, что ОПЕК может собраться на экстренную встречу, на которой будет обсуждаться возможное ограничение добычи в Ливии и Нигерии. К тому же спекулятивный рост подогревают метеорологи. Раскручивается тема с сильнейшими за последние годы ураганами в Мексиканском заливе. Цены на промышленные металлы последние дни немного подрастают, сегодня они тоже в "зелёном цвете". Драгоценные металлы пытаются сегодня подтвердить локальный разворот, хотя всё решится после данных по инфляции в Америке", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.