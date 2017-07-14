Raiffeisenbank поставил рейтинг и оценку акций Яндекса на пересмотр

Raiffeisenbank поставил на пересмотр прогнозную стоимость и рекомендацию для акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) в целях обновления модели оценки компании с учетом объединения с Uber бизнесов по онлайн-заказу поездок, сообщается в обзоре банка.

Ранее в четверг стало известно, что "Яндекс" и Uber подписали соглашение об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России и в ряде стран, бизнес оценивается в $3,725 млрд.

По условиям соглашения, Uber и "Яндекс" инвестируют соответственно $225 млн и $100 млн в новую компанию. Контроль (59,3%) над новым бизнесом получит "Яндекс", еще 36,6% будет у Uber, остальные 4,1% будут принадлежать сотрудникам двух компаний. Возглавит компанию генеральный директор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет $28,4 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $31,79 за штуку.