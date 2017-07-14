Золото может возобновить рост - Dukascopy Bank SA

"В четверг торги по паре XAU/USD завершились в "красной зоне" на отметке 1217,84, где золото снизилось по отношению к американской валюте на 0,19%, а волатильность торгов составила 0,66%. Драгметалл продолжает торговаться в границах установленного восходящего канала. Посмотрев на часовой график, можно заметить, что недавно пара тестировала поддержку — 100-часовую SMA и нижнюю границу канала на 1216. В связи с чем предполагаем, что оттолкнувшись от данного уровня, пара возобновит рост. Сильными уровнями сопротивления выступают уровни 200/55-часовая SMA и месячная S1 на 1219/1220, которые, скорее всего, пара преодолеть сегодня не сможет", - предполагают специалисты Dukascopy Bank SA.