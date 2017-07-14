Внешняя конъюнктура сегодня является нейтральной для рынка ОФЗ - Промсвязьбанк

С утра ситуация на внешних рынках остается достаточно стабильной, и рост котировок большинства ОФЗ сегодня уже вряд ли получит свое продолжение. Вместе с тем, отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов, отстававшие вчера от рынка выпуски 26218 и 26221 имеют неплохие шансы подорожать на 20-30 б.п. С сегодняшнего дня ЦБ РФ и правительство перестали принимать в регулятивных целях рейтинги "большой тройки", ориентирами теперь служат рейтинги национальных агентств АКРА и Эксперт-РА.