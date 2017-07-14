Рынок акций РФ утром топчется на месте при смешанной динамике "фишек"

Москва. 14 июля. Рынок акций РФ утром в пятницу топчется на месте при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярной динамики мировых индексов и проседающей нефти.

К 11:05 МСК индекс ММВБ составил 1959,48 пункта (-0,02%), индекс РТС - 10 31,57 пункта (+0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,9%.

Доллар подорожал до 59,86 рубля (+0,04 рубля).

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендной составляющей (с учетом расчетов "Т+2") акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,3%), однако отсечка не повлияла на цену акций "Фосагро" (MOEX: PHOR) (без изменений).

Подросли бумаги "РусАла" (MOEX: RUALR) (+2,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,3%).

Подешевели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,9% и -5,1% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%).

Индексы в США накануне выросли в ожидании квартальной отчетности крупнейших банков (в пятницу выйдут отчеты JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo) и благодаря заявлениям главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен в Конгрессе США. Индекс Dow Jones обновил исторический максимум в 24-й раз с начала 2017 года, S&P 500 от нового рекорда отделяют считанные пункты. Общемировой индекс MSCI All-Country World ранее в четверг также достиг рекордной отметки, хотя прибавил всего 0,2%.

Дж.Йеллен дала понять, что ФРС намерена придерживаться осторожного подхода к дальнейшему ужесточению политики. Она заявила, что Федрезерв будет повышать ставку постепенно и может скорректировать подход к политике, если инфляция будет устойчиво ниже целевого показателя в 2%. Вместе с тем, по мнению главы ФРС, США будет сложно достичь 3% роста ВВП, обещанных президентом страны Дональдом Трампом, из-за слабого повышения производительности труда.

Выступления Дж.Йеллен до некоторой степени отвлекли внимание рынка от скандала, связанного с перепиской Дональда Трампа-младшего, однако расследование связей президента США, его семьи и соратников с Россией по-прежнему тревожит инвесторов.

В Азии в пятницу динамика индексов разнополярная, но неделя закрылась максимальным ростом с марта, в Европе также нет единого вектора (FTSE, CAC40, DAX изменились в пределах 0,2%) и проседает нефть после роста в четверг на фоне вышедшего отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:05 МСК в пятницу составила $48,19 за баррель (-0,5% и +1,4% в четверг), августовская цена WTI - $45,84 за баррель (-0,5% и +1,3% накануне).

МЭА усомнилось в том, что ребалансировка нефтяного рынка идет, как ожидалось, но при этом улучшило оценку повышения мирового спроса на нефть в текущем году и сообщило о сокращении запасов топлива в развитых странах.

Аналитики агентства прогнозируют увеличение добычи нефти странами не-ОПЕК в 2017 году на 0,7 млн баррелей в сутки, в 2018 году - на 1,4 млн б/с. Основной рост обеспечат США - на 610 тыс. б/с и 1,045 млн б/с соответственно. Также сильный вклад в рост поставок внесут Бразилия, Канада и Казахстан, в то время как лидерами снижения будут Мексика и Китай.

Между тем МЭА повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2017 году на 100 тыс. б/с и ожидает повышения до 98 млн б/с. Мировой спрос после снижения на 1 млн б/с в первом квартале существенно вырос во втором - на 1,5 млн баррелей в сутки, отмечает агентство.

По словам аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, на рынках ощущается нервозность в ожидании нефтяных статданных (по числу активных буровых в США) и инфляции в США.

Глава ФРС Дж.Йеллен выступила перед Конгрессом США с достаточно мягким заявлением, подтвердив плавность повышения ставки ввиду все еще слабой инфляции, несмотря на улучшение ситуации в экономике. Инвесторы будут ждать недельных данных по росту потребительских цен (будут опубликованы в пятницу).

Как отмечает президент АО "Банк Воронеж" Олег Кисляк, поддержку рублю оказывают вербальные интервенции и прогнозы со стороны ЦБ РФ и Минэкономразвития. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин подтвердил давление со стороны дефицита текущего счета платежного баланса. Для экономики это не критично, учитывая размер дефицита, но под воздействием этого фактора рубль будет слабеть. Если добавить фактор волатильности, нестабильности нефтяного рынка и планы ФРС США, то осенью практически обеспечен новый виток ослабления рубля. Пока же нацвалюта будет торговаться в районе 60 руб./$1, постепенно теряя позиции.

По оценке начальника аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских, на ценовом графике нефти отражается нешуточная борьба мнений о дальнейшей динамике цен. Зона достаточно важная, поскольку после снижения 2017 года цены находятся на уровнях "до принятия ограничений ОПЕК+" по добыче нефти.

Взаимоотношения в ОПЕК+ в настоящее время проходят серьезное испытание на прочность, инвесторов пугают известия о растущем расколе в рядах ОПЕК+. На этот раз по поводу приезда представителей Ливии и Нигерии на заседание наблюдательного комитета ОПЕК+ 24 июля. Как выяснилось в четверг, министр энергетики Нигерии Эммануэль Ибе Качикву вежливо отказался от приглашения, сообщив, что его страна "пропустит" эту встречу, но в будущем обязательно найдет время обсудить ситуацию с Саудовской Аравией и Россией. Кроме того, по его словам, Нигерия не ставит перед собой конкретных сроков присоединения к соглашению об ограничении объема добычи. Хотя прогнозирует, что через 2-3 месяца сможет выйти на стабилизацию: "возможно, мы установим соответствующие квоты, как только добыча стабильно превысит 1,8 млн б/с". Как известно, до трудного для Нигерии 2016 года добыча нефти в стране превышала указанные уровни.

Все это происходит наряду с непрерывным наращиванием объемов добычи со стороны сланцевых производителей США, за океаном все чаще говорят о "втором приходе" сланцевой революции. В таких условиях нефтепроизводителям ОПЕК+ трудно найти аргументы для самоограничений. Недаром отодвинутой на задний план оказалась выдвигавшаяся в недрах ОПЕК+ идея возможного рассмотрения дополнительных сокращений объемов добычи. Министр энергетики России Александр Новак тоже высказывался в духе, что Россия не будет рассматривать новых ограничений, но предлагает думать о постепенном выходе из действующих соглашений по ограничению добычи. В таких условиях краткосрочно трудно ожидать сильного роста нефтяных цен.

Как отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов, рынок акций утром в пятницу выглядит нейтрально на фоне смешанной динамики индексов в Азии и Европе, что связано с ожиданиями публикации квартальных отчетов крупных американских банков в пятницу. В связи с этим тренд следующей недели на американском рынке будет определяться результатами отчетов компаний, что будет оказывать влияние на динамику мировых рынков. Возможно, рыночное сообщество захочет зафиксировать полугодичную прибыль по акциям, пока сохраняются высокие цены.

Исходя из сезонного анализа фондового индекса S&P500, обычно в августе происходит снижение. Поддержкой для рубля в пятницу выступает стартующий налоговый период (в понедельник пройдут выплаты по страховым взносам). Цена нефти подросла на фоне улучшения оценки МЭА по увеличению мирового спроса на нефть в текущем году. Такая оценка стабилизирует котировки "черного золота". Также рынок ожидает публикацию данных по инфляции в США - консенсус-прогноз предполагает снижение инфляции в июне до 1,7% с 1,9%. Это подтвердит опасения главы ФРС США о неопределенности экономических перспектив и притормозит увеличение процентной ставки. Однако реакция фондового рынка может быть и позитивной, так как деньги будут доступнее, и после снижения в августе рынок продолжит рост.

Руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский отмечает, что поддержку рынку акций на неделе оказал общий спрос на активы стран emerging markets под влиянием "голубиного" по содержанию выступления руководителя ФРС США Дж.Йеллен в американском парламенте, а также рост нефти.

На нефтяном рынке сохраняются противоречивые сигналы, которые, с одной стороны, указывают на избыток предложения, а с другой - в США отмечается значительное снижение объемов запаса сырой нефти и бензина.

В пятницу внимание инвесторов будет обращено на публикацию данных по потребительской инфляции и объему розничных продаж в США. Также выйдут цифры сальдо торгового баланса в еврозоне. Кроме того, будет представлен большой пакет экономической статистики от Мичиганского университета, данные по количеству действующих буровых вышек от Baker Hughes и ожидается выступление члена ФРС - главы ФРБ Далласа Р.Каплана.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу подорожали "префы" "Саратовского НПЗ" (+10%), бумаги "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+1,4%).

Подешевели бумаги "Иркута" (MOEX: IRKT) (-7,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,5%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:05 МСК составил 3,934 млрд руб. (из них 1,153 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).